Путин оценил, как зарубежный ИИ делает «избушку на курьих ножках»

Путин считает, что российский ИИ превосходит зарубежный
Зарубежный искусственный интеллект (ИИ) значительно отстает от российского. Такой вывод сделал президент РФ Владимир Путин, исходя из того, что ему продемонстрировал исполнительный директор Сбербанка Константин Куликов.
«В каких-то аспектах мы их превосходим. Например, в создании российского контента, который с нашим культурным кодом. Они, например, плохо избушку на курьих ножках делают. У нас она получается посимпатичнее», — рассказал Путину специалист. «У вас позитивно, а там мрак какой-то», — отреагировал президент на представленные изображения, разработанные зарубежными нейросетями.
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