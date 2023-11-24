Путин оценил, как зарубежный ИИ делает «избушку на курьих ножках»

Куликов продемонстрировал Путину изображения, созданные зарубежной нейросетью
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Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., путин владимир
Путин считает, что российский ИИ превосходит зарубежный Фото:

Зарубежный искусственный интеллект (ИИ) значительно отстает от российского. Такой вывод сделал президент РФ Владимир Путин, исходя из того, что ему продемонстрировал исполнительный директор Сбербанка Константин Куликов.

«В каких-то аспектах мы их превосходим. Например, в создании российского контента, который с нашим культурным кодом. Они, например, плохо избушку на курьих ножках делают. У нас она получается посимпатичнее», — рассказал Путину специалист. «У вас позитивно, а там мрак какой-то», — отреагировал президент на представленные изображения, разработанные зарубежными нейросетями.

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Зарубежный искусственный интеллект (ИИ) значительно отстает от российского. Такой вывод сделал президент РФ Владимир Путин, исходя из того, что ему продемонстрировал исполнительный директор Сбербанка Константин Куликов. «В каких-то аспектах мы их превосходим. Например, в создании российского контента, который с нашим культурным кодом. Они, например, плохо избушку на курьих ножках делают. У нас она получается посимпатичнее», — рассказал Путину специалист. «У вас позитивно, а там мрак какой-то», — отреагировал президент на представленные изображения, разработанные зарубежными нейросетями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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