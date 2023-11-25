25 ноября 2023

Президент Латвии опубликовал фото из бомбоубежища в Киеве

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В бомбоубежище Ринкевичс спустился во время воздушной тревоги в Киеве Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 25 ноября спустился в бомбоубежище в Киеве. Соответствующее фото он размести в соцсети.

«25 ноября, 05:10 утра, Киев», — говорится в подписи к фото, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter). Латвийский лидер прибыл с визитом на Украину в пятницу 24 ноября.

Воздушная тревога в украинской столице прозвучала 25 ноября. Она прервала совместную пресс-конференцию президентов Украины Владимира Зеленского, Швейцарии Алена Берсе, Латвии Эдгарса Ринкевичса, а также премьера Литвы Ингрида Шимоните. Политикам пришлось спуститься в бомбоубежище.

Латвийский президент спустился в бомбоубежище в Киеве во время воздушной тревоги
Латвийский президент спустился в бомбоубежище в Киеве во время воздушной тревоги

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Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 25 ноября спустился в бомбоубежище в Киеве. Соответствующее фото он размести в соцсети. «25 ноября, 05:10 утра, Киев», — говорится в подписи к фото, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter). Латвийский лидер прибыл с визитом на Украину в пятницу 24 ноября. Воздушная тревога в украинской столице прозвучала 25 ноября. Она прервала совместную пресс-конференцию президентов Украины Владимира Зеленского, Швейцарии Алена Берсе, Латвии Эдгарса Ринкевичса, а также премьера Литвы Ингрида Шимоните. Политикам пришлось спуститься в бомбоубежище.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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