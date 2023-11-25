В мире Украина Президент Латвии опубликовал фото из бомбоубежища в Киеве 26 ноября 2023 в 05:28 Размер текста - 17 + В бомбоубежище Ринкевичс спустился во время воздушной тревоги в Киеве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 25 ноября спустился в бомбоубежище в Киеве. Соответствующее фото он размести в соцсети. «25 ноября, 05:10 утра, Киев», — говорится в подписи к фото, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter). Латвийский лидер прибыл с визитом на Украину в пятницу 24 ноября. Воздушная тревога в украинской столице прозвучала 25 ноября. Она прервала совместную пресс-конференцию президентов Украины Владимира Зеленского, Швейцарии Алена Берсе, Латвии Эдгарса Ринкевичса, а также премьера Литвы Ингрида Шимоните. Политикам пришлось спуститься в бомбоубежище. Латвийский президент спустился в бомбоубежище в Киеве во время воздушной тревоги Страница Ринкевичса в соцсети Х Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 25 ноября спустился в бомбоубежище в Киеве. Соответствующее фото он размести в соцсети. «25 ноября, 05:10 утра, Киев», — говорится в подписи к фото, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter). Латвийский лидер прибыл с визитом на Украину в пятницу 24 ноября. Воздушная тревога в украинской столице прозвучала 25 ноября. Она прервала совместную пресс-конференцию президентов Украины Владимира Зеленского, Швейцарии Алена Берсе, Латвии Эдгарса Ринкевичса, а также премьера Литвы Ингрида Шимоните. Политикам пришлось спуститься в бомбоубежище. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям