Байден расширил возможности администрации США по введению санкций против РФ

22 декабря 2023 в 19:48 Размер текста - 17 +

Джо Байден ввел новые санкции против РФ Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности У США расширяются правовые основания для ввода санкций против России. Так, страна может отключить международные банки, которые работают с РФ, от финансовой системы. Такой закон подписал глава Штатов Джо Байден. «Документ дает возможность отключать от финансовой системы банки, уличенные в содействии РФ в обходе санкций против ее военно-промышленного комплекса», — говорится в тексте указа , который подписал Джо Байден. Также указ расширяет полномочия администрации США по блокированию российской продукции, даже если она была переработана в третьих странах. Под действия указа попали: алкоголь, алмазы и морепродукты. Ранее Евросоюз принял 12-й пакет ограничений против РФ. К нему присоединилась и Швейцария. При этом источники Newsweek отмечают, что Запад не снимет санкции против РФ даже после окончания спецоперации.

У США расширяются правовые основания для ввода санкций против России. Так, страна может отключить международные банки, которые работают с РФ, от финансовой системы. Такой закон подписал глава Штатов Джо Байден. «Документ дает возможность отключать от финансовой системы банки, уличенные в содействии РФ в обходе санкций против ее военно-промышленного комплекса», — говорится в тексте указа, который подписал Джо Байден. Также указ расширяет полномочия администрации США по блокированию российской продукции, даже если она была переработана в третьих странах. Под действия указа попали: алкоголь, алмазы и морепродукты. Ранее Евросоюз принял 12-й пакет ограничений против РФ. К нему присоединилась и Швейцария. При этом источники Newsweek отмечают, что Запад не снимет санкции против РФ даже после окончания спецоперации.