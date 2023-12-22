Байден расширил возможности администрации США по введению санкций против РФ

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Джо Байден ввел новые санкции против РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

У США расширяются правовые основания для ввода санкций против России. Так, страна может отключить международные банки, которые работают с РФ, от финансовой системы. Такой закон подписал глава Штатов Джо Байден.

«Документ дает возможность отключать от финансовой системы банки, уличенные в содействии РФ в обходе санкций против ее военно-промышленного комплекса», — говорится в тексте указа, который подписал Джо Байден. Также указ расширяет полномочия администрации США по блокированию российской продукции, даже если она была переработана в третьих странах. Под действия указа попали: алкоголь, алмазы и морепродукты.

Ранее Евросоюз принял 12-й пакет ограничений против РФ. К нему присоединилась и Швейцария. При этом источники Newsweek отмечают, что Запад не снимет санкции против РФ даже после окончания спецоперации.

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У США расширяются правовые основания для ввода санкций против России. Так, страна может отключить международные банки, которые работают с РФ, от финансовой системы. Такой закон подписал глава Штатов Джо Байден. «Документ дает возможность отключать от финансовой системы банки, уличенные в содействии РФ в обходе санкций против ее военно-промышленного комплекса», — говорится в тексте указа, который подписал Джо Байден. Также указ расширяет полномочия администрации США по блокированию российской продукции, даже если она была переработана в третьих странах. Под действия указа попали: алкоголь, алмазы и морепродукты. Ранее Евросоюз принял 12-й пакет ограничений против РФ. К нему присоединилась и Швейцария. При этом источники Newsweek отмечают, что Запад не снимет санкции против РФ даже после окончания спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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