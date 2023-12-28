28 декабря 2023

Слуцкий призвал ввести уголовное наказание за русофобию

© Служба новостей «URA.RU»
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Слуцкий на встрече с тюменским отделением ЛДПР. Тюмень, слуцкий леонид
Леонид Слуцкий призвал законодательно признать русофобию уголовно наказуемым деянием Фото:

В России необходимо на законодательном уровне признать русофобию уголовно наказуемым деянием Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«В сложившейся ситуации с дискриминацией русских в недружественных странах необходимо в первую очередь провести ревизию миграционного законодательства для упрощения возвращения в Россию, в том числе тех семей, кого развал Советского Союза застал в бывших советских республиках. А также признать, наконец, русофобию уголовно наказуемым деянием! Говорим об этом еще с прошлого года и на разных уровнях! Ответственность здесь должна быть суровой. Готовы предложить поправки в законодательство», — пишет Слуцкий в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что правительство Латвии намерено депортировать более 1,2 тысячи россиян, которые не предоставили документы для получения видов на жительство в установленный срок, пишет телеканал 360. Срок до 30 ноября был установлен поправками к закону об иммиграции, сказано в сообщении. Слуцкий же добавил, что Россия депортируемых из Латвии русских не оставит в беде, если те захотят вернуться на Родину.

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В России необходимо на законодательном уровне признать русофобию уголовно наказуемым деянием Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «В сложившейся ситуации с дискриминацией русских в недружественных странах необходимо в первую очередь провести ревизию миграционного законодательства для упрощения возвращения в Россию, в том числе тех семей, кого развал Советского Союза застал в бывших советских республиках. А также признать, наконец, русофобию уголовно наказуемым деянием! Говорим об этом еще с прошлого года и на разных уровнях! Ответственность здесь должна быть суровой. Готовы предложить поправки в законодательство», — пишет Слуцкий в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что правительство Латвии намерено депортировать более 1,2 тысячи россиян, которые не предоставили документы для получения видов на жительство в установленный срок, пишет телеканал 360. Срок до 30 ноября был установлен поправками к закону об иммиграции, сказано в сообщении. Слуцкий же добавил, что Россия депортируемых из Латвии русских не оставит в беде, если те захотят вернуться на Родину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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