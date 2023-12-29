Депутату Гордумы Томска, возглавлявшему штаб Навального, дали девять лет колонии

Экс-депутата гордумы Томска Фадееву приговорили к девяти годам колонии
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура запрашивала для Фадеевой 10,5 лет колонии Фото:

Бывшего депутата томской гордумы и экс-главу штаба Алексея Навального (признана экстремистской организацией, Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) Ксению Фадееву приговорили к девяти годам колонии. Об этом сообщили в ее группе поддержки.

«Экс-главу томского штаба Навального и депутата гордумы Ксению Фадееву приговорили к девяти годам колонии», — передает telegram-канал «Осторожно, новости». Уточняется, что прокуратура запрашивала для девушки 10,5 лет лишения свободы. Фадееву признали виновной в организации деятельности экстремистского сообщества с использованием своего служебного положения.

Бывший депутат была задержана зимой 2021 года. Тогда сообщалось, что в ее доме прошли обыски. Кроме того, источники заявляли, что для допроса ее могут перевезти из Томска в Москву.

*Штаб Навального признан в России экстремистской организацией.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

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Бывшего депутата томской гордумы и экс-главу штаба Алексея Навального (признана экстремистской организацией, Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) Ксению Фадееву приговорили к девяти годам колонии. Об этом сообщили в ее группе поддержки. «Экс-главу томского штаба Навального и депутата гордумы Ксению Фадееву приговорили к девяти годам колонии», — передает telegram-канал «Осторожно, новости». Уточняется, что прокуратура запрашивала для девушки 10,5 лет лишения свободы. Фадееву признали виновной в организации деятельности экстремистского сообщества с использованием своего служебного положения. Бывший депутат была задержана зимой 2021 года. Тогда сообщалось, что в ее доме прошли обыски. Кроме того, источники заявляли, что для допроса ее могут перевезти из Томска в Москву. *Штаб Навального признан в России экстремистской организацией. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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