15 января 2024

Ким Чен Ын призвал обозначить в конституции Южную Корею как главного врага

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Клипарт. Сток Сайт президента России, ким чен ын,  stock
Ким Чен Ын назвал Южную Корею самой враждебной страной для КНДР Фото:

Южную Корею нужно обозначить в конституции Корейской Народно-Демократической республики (КНДР) как враждебную страну номер один. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

«Лидер Северной Кореи заявил, что Южная Корея должна быть отмечена в конституции как враждебная страна номер один», — передает агентство «Ренхап». Ким Чен Ын назвал Южную Корею самой враждебной страной для КНДР.

Южная Корея перебрасывает военную технику после угроз властей КНДР. В соцсетях появились видео якобы переброски военной техники — танков K1A2, БМП K200A1, ЗСУ K30 Biho. Ситуация на Корейском полуострове остается напряженной после учений армии КНДР и заявлений Пхеньяна о том, что любая малейшая ошибка со стороны южнокорейских военных поставит под угрозу Сеул, сообщает «Царьград».

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Южную Корею нужно обозначить в конституции Корейской Народно-Демократической республики (КНДР) как враждебную страну номер один. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. «Лидер Северной Кореи заявил, что Южная Корея должна быть отмечена в конституции как враждебная страна номер один», — передает агентство «Ренхап». Ким Чен Ын назвал Южную Корею самой враждебной страной для КНДР. Южная Корея перебрасывает военную технику после угроз властей КНДР. В соцсетях появились видео якобы переброски военной техники — танков K1A2, БМП K200A1, ЗСУ K30 Biho. Ситуация на Корейском полуострове остается напряженной после учений армии КНДР и заявлений Пхеньяна о том, что любая малейшая ошибка со стороны южнокорейских военных поставит под угрозу Сеул, сообщает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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