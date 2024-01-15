Ким Чен Ын призвал обозначить в конституции Южную Корею как главного врага

16 января 2024 в 03:00 Размер текста - 17 +

Ким Чен Ын назвал Южную Корею самой враждебной страной для КНДР Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Южную Корею нужно обозначить в конституции Корейской Народно-Демократической республики (КНДР) как враждебную страну номер один. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. «Лидер Северной Кореи заявил, что Южная Корея должна быть отмечена в конституции как враждебная страна номер один», — передает агентство « Ренхап ». Ким Чен Ын назвал Южную Корею самой враждебной страной для КНДР. Южная Корея перебрасывает военную технику после угроз властей КНДР. В соцсетях появились видео якобы переброски военной техники — танков K1A2, БМП K200A1, ЗСУ K30 Biho. Ситуация на Корейском полуострове остается напряженной после учений армии КНДР и заявлений Пхеньяна о том, что любая малейшая ошибка со стороны южнокорейских военных поставит под угрозу Сеул, сообщает «Царьград».

Южную Корею нужно обозначить в конституции Корейской Народно-Демократической республики (КНДР) как враждебную страну номер один. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. «Лидер Северной Кореи заявил, что Южная Корея должна быть отмечена в конституции как враждебная страна номер один», — передает агентство «Ренхап». Ким Чен Ын назвал Южную Корею самой враждебной страной для КНДР. Южная Корея перебрасывает военную технику после угроз властей КНДР. В соцсетях появились видео якобы переброски военной техники — танков K1A2, БМП K200A1, ЗСУ K30 Biho. Ситуация на Корейском полуострове остается напряженной после учений армии КНДР и заявлений Пхеньяна о том, что любая малейшая ошибка со стороны южнокорейских военных поставит под угрозу Сеул, сообщает «Царьград».