Российская олимпийская чемпионка пожаловалась на домогательства тренера

Олимпийская чемпионка Назаренко призналась в домогательствах от своего тренера
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спортивные соревнования Международного фестиваля университетского спорта. Екатеринбург, спорт, художественная гимнастика, универсиада
Анастасия Назаренко призналась в домогательствах от тренера в юные годы Фото:

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповых упражнениях Анастасия Назаренко призналась, что подверглась сексуальному домогательству со стороны тренера в юном возрасте. Об этом спортсменка рассказала в интервью youtube-каналу RGcenter No1.

«Был такой прекрасный тренер, профессионал. Но у него была особенность, что он любил трогать девочек за ягодицы. <…> Я приходила к нему в кабинет, он говорил: „Иди сюда, я тебя обниму“. И начинал трогать меня там, где не должен этого делать», — рассказала Анастасия Назаренко в интервью.

Она также уточнила, что не рассказывала об этом раньше, так как ей было страшно. Теперь же спортсменка жалеет об этом и призывает родителей донести до своих детей, что не нужно скрывать подобное, передает sport 24.

Анастасия Назаренко является трехкратной чемпионкой мира и Европы в групповых упражнениях. Она участвовала в летних Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. Тогда спортсменка стала золотой медалисткой.

На прошлой неделе также сообщалось о сексуальных домогательствах в Нижневартовске (ХМАО). Тренера по хоккейной команде заподозрили в интимной переписке с несовершеннолетней подопечной.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповых упражнениях Анастасия Назаренко призналась, что подверглась сексуальному домогательству со стороны тренера в юном возрасте. Об этом спортсменка рассказала в интервью youtube-каналу RGcenter No1. «Был такой прекрасный тренер, профессионал. Но у него была особенность, что он любил трогать девочек за ягодицы. <…> Я приходила к нему в кабинет, он говорил: „Иди сюда, я тебя обниму“. И начинал трогать меня там, где не должен этого делать», — рассказала Анастасия Назаренко в интервью. Она также уточнила, что не рассказывала об этом раньше, так как ей было страшно. Теперь же спортсменка жалеет об этом и призывает родителей донести до своих детей, что не нужно скрывать подобное, передает sport 24. Анастасия Назаренко является трехкратной чемпионкой мира и Европы в групповых упражнениях. Она участвовала в летних Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. Тогда спортсменка стала золотой медалисткой. На прошлой неделе также сообщалось о сексуальных домогательствах в Нижневартовске (ХМАО). Тренера по хоккейной команде заподозрили в интимной переписке с несовершеннолетней подопечной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...