Российская олимпийская чемпионка пожаловалась на домогательства тренера

Олимпийская чемпионка Назаренко призналась в домогательствах от своего тренера

18 января 2024 в 21:28 Размер текста - 17 +

Анастасия Назаренко призналась в домогательствах от тренера в юные годы Фото: Размик Закарян © URA.RU Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповых упражнениях Анастасия Назаренко призналась, что подверглась сексуальному домогательству со стороны тренера в юном возрасте. Об этом спортсменка рассказала в интервью youtube-каналу RGcenter No1. «Был такой прекрасный тренер, профессионал. Но у него была особенность, что он любил трогать девочек за ягодицы. <…> Я приходила к нему в кабинет, он говорил: „Иди сюда, я тебя обниму“. И начинал трогать меня там, где не должен этого делать», — рассказала Анастасия Назаренко в интервью. Она также уточнила, что не рассказывала об этом раньше, так как ей было страшно. Теперь же спортсменка жалеет об этом и призывает родителей донести до своих детей, что не нужно скрывать подобное, передает sport 24 . Анастасия Назаренко является трехкратной чемпионкой мира и Европы в групповых упражнениях. Она участвовала в летних Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. Тогда спортсменка стала золотой медалисткой. На прошлой неделе также сообщалось о сексуальных домогательствах в Нижневартовске (ХМАО). Тренера по хоккейной команде заподозрили в интимной переписке с несовершеннолетней подопечной.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповых упражнениях Анастасия Назаренко призналась, что подверглась сексуальному домогательству со стороны тренера в юном возрасте. Об этом спортсменка рассказала в интервью youtube-каналу RGcenter No1. «Был такой прекрасный тренер, профессионал. Но у него была особенность, что он любил трогать девочек за ягодицы. <…> Я приходила к нему в кабинет, он говорил: „Иди сюда, я тебя обниму“. И начинал трогать меня там, где не должен этого делать», — рассказала Анастасия Назаренко в интервью. Она также уточнила, что не рассказывала об этом раньше, так как ей было страшно. Теперь же спортсменка жалеет об этом и призывает родителей донести до своих детей, что не нужно скрывать подобное, передает sport 24. Анастасия Назаренко является трехкратной чемпионкой мира и Европы в групповых упражнениях. Она участвовала в летних Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. Тогда спортсменка стала золотой медалисткой. На прошлой неделе также сообщалось о сексуальных домогательствах в Нижневартовске (ХМАО). Тренера по хоккейной команде заподозрили в интимной переписке с несовершеннолетней подопечной.