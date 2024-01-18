ФАС придумала способ, как возобновить поставки препарата от рака в РФ

Цену препарата от рака перерегистрировали
Препарат для лечения рака молочной железы «Икземпра» снова смогут поставлять в Россию. Для этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) перерегистрировала цену на лекарство.
«По результатам анализа ФАС России согласовала перерегистрацию заявленной цены (на препарат „Икземпра“ — прим. URA.RU). Это позволит производителю продолжить поставки в Россию», — рассказали ТАСС в пресс-службе ФАС.
В Минздраве РФ сообщали, что не существует препятствий для поставок «Икземпры» на отечественный рынок. Ведомство отметило смену поставщика субстанции в качестве причины нехватки препарата.
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