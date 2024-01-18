18 января 2024

ФАС придумала способ, как возобновить поставки препарата от рака в РФ

ФАС РФ перерегистрировала цену на препарат для лечения рака «Икземпра»
© Служба новостей «URA.RU»
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Цену препарата от рака перерегистрировали Фото:

Препарат для лечения рака молочной железы «Икземпра» снова смогут поставлять в Россию. Для этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) перерегистрировала цену на лекарство.

«По результатам анализа ФАС России согласовала перерегистрацию заявленной цены (на препарат „Икземпра“ — прим. URA.RU). Это позволит производителю продолжить поставки в Россию», — рассказали ТАСС в пресс-службе ФАС.

В Минздраве РФ сообщали, что не существует препятствий для поставок «Икземпры» на отечественный рынок. Ведомство отметило смену поставщика субстанции в качестве причины нехватки препарата.

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Препарат для лечения рака молочной железы «Икземпра» снова смогут поставлять в Россию. Для этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) перерегистрировала цену на лекарство. «По результатам анализа ФАС России согласовала перерегистрацию заявленной цены (на препарат „Икземпра“ — прим. URA.RU). Это позволит производителю продолжить поставки в Россию», — рассказали ТАСС в пресс-службе ФАС. В Минздраве РФ сообщали, что не существует препятствий для поставок «Икземпры» на отечественный рынок. Ведомство отметило смену поставщика субстанции в качестве причины нехватки препарата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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