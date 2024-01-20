В общественные приемные Путина поступило 12 тысяч обращений со всей России

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Единый день сбора подписей в поддержку Путина. Челябинск, сбор подписей за путина, штаб общественной поддержки
В поддержку самовыдвижения Путина собрано уже более миллиона подписей Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В общественные приемные избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина поступило более 12 тысяч предложений и пожеланий. Данные привел сопредседатель избирательного штаба Путина Владимир Машков.

«С момента начала работы штаба, с 9 января, поступило более 12 тысяч предложений и пожеланий от граждан со всей страны», — сообщил Машков на встрече с журналистами. Его слова передает ТАСС.

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О планах баллотироваться Путин сообщил 8 декабря. Спустя десять дней подал в ЦИК документы для участия в президентских выборах-2024. На выборы он идет самовыдвиженцем. На площадках «Единой России» уже собрано более миллиона подписей в поддержку самовыдвижения Путина.

Выдвижение кандидатов от партий на выборы президента России продлится с 7 декабря 2023 года до 1 января 2024 года. Кандидаты-самовыдвиженцы смогут подать документы до 27 декабря. Голосование по выборам президента России пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.

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В общественные приемные избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина поступило более 12 тысяч предложений и пожеланий. Данные привел сопредседатель избирательного штаба Путина Владимир Машков. «С момента начала работы штаба, с 9 января, поступило более 12 тысяч предложений и пожеланий от граждан со всей страны», — сообщил Машков на встрече с журналистами. Его слова передает ТАСС. О планах баллотироваться Путин сообщил 8 декабря. Спустя десять дней подал в ЦИК документы для участия в президентских выборах-2024. На выборы он идет самовыдвиженцем. На площадках «Единой России» уже собрано более миллиона подписей в поддержку самовыдвижения Путина. Выдвижение кандидатов от партий на выборы президента России продлится с 7 декабря 2023 года до 1 января 2024 года. Кандидаты-самовыдвиженцы смогут подать документы до 27 декабря. Голосование по выборам президента России пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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