В общественные приемные Путина поступило 12 тысяч обращений со всей России

20 января 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

В поддержку самовыдвижения Путина собрано уже более миллиона подписей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В общественные приемные избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина поступило более 12 тысяч предложений и пожеланий. Данные привел сопредседатель избирательного штаба Путина Владимир Машков. «С момента начала работы штаба, с 9 января, поступило более 12 тысяч предложений и пожеланий от граждан со всей страны», — сообщил Машков на встрече с журналистами. Его слова передает ТАСС. Новость по теме Кто будет участвовать в президентских выборах в 2024 году: потенциальные кандидаты О планах баллотироваться Путин сообщил 8 декабря. Спустя десять дней подал в ЦИК документы для участия в президентских выборах-2024. На выборы он идет самовыдвиженцем. На площадках «Единой России» уже собрано более миллиона подписей в поддержку самовыдвижения Путина. Выдвижение кандидатов от партий на выборы президента России продлится с 7 декабря 2023 года до 1 января 2024 года. Кандидаты-самовыдвиженцы смогут подать документы до 27 декабря. Голосование по выборам президента России пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.

В общественные приемные избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина поступило более 12 тысяч предложений и пожеланий. Данные привел сопредседатель избирательного штаба Путина Владимир Машков. «С момента начала работы штаба, с 9 января, поступило более 12 тысяч предложений и пожеланий от граждан со всей страны», — сообщил Машков на встрече с журналистами. Его слова передает ТАСС. О планах баллотироваться Путин сообщил 8 декабря. Спустя десять дней подал в ЦИК документы для участия в президентских выборах-2024. На выборы он идет самовыдвиженцем. На площадках «Единой России» уже собрано более миллиона подписей в поддержку самовыдвижения Путина. Выдвижение кандидатов от партий на выборы президента России продлится с 7 декабря 2023 года до 1 января 2024 года. Кандидаты-самовыдвиженцы смогут подать документы до 27 декабря. Голосование по выборам президента России пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.