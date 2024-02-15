В Берлине усиливают меры безопасности из-за визита Зеленского

15 февраля 2024 в 22:02 Размер текста - 17 +

В какие именно сроки Зеленский приедет в ФРГ, не уточняется Фото: Официальный сайт президента Украины В связи с приездом президента Украины Владимира Зеленского в Германию в правительственном квартале Берлина будут усилены меры безопасности. Правоохранители отказались приводить конкретную информацию о мерах. Об этом сообщили в местной полиции. «В свете визита проводится операция. Могут быть нарушения движения в правительственном квартале и вблизи него», — передает ТАСС слова представителя полиции Берлина. Уточнятся, что из соображений безопасности неизвестно, когда именно Зеленский приедет в столицу Германии. Также правоохранительные органы отказались приводить конкретную информацию о том, какие меры безопасности будут приняты. Ранее в агентстве DPA сообщали, что во время своего визита президент Украины и канцлер Германии Олаф Шольц могут подписать двустороннее соглашение по безопасности. В telegram-канале офиса Зеленского добавили, что он также проведет переговоры с Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Кроме того, планируется выступление Зеленского на 60-й по счету Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Она пройдет с 16 по 18 февраля. На полях конференции у президента Украины запланированы переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис, с лидерами Нидерландов, Дании, Чехии и других европейских стран. Помимо прочего, Зеленский планирует посетить несколько стран Европы. По его мнению, это поможет ускорить выделение военной помощи для страны. Ранее в ФРГ заявили, что в 2024 году Киев получит в три-четыре раза больше артиллерийских снарядов, чем в 2023 году. Об этом министр обороны Германии Борис Писториус сообщил во время заседания группы по военному содействию Украине. Он также отметил, что в немецком бюджете в нынешнем году на производство снарядов выделено 3,5 миллиарда евро. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В связи с приездом президента Украины Владимира Зеленского в Германию в правительственном квартале Берлина будут усилены меры безопасности. Правоохранители отказались приводить конкретную информацию о мерах. Об этом сообщили в местной полиции. «В свете визита проводится операция. Могут быть нарушения движения в правительственном квартале и вблизи него», — передает ТАСС слова представителя полиции Берлина. Уточнятся, что из соображений безопасности неизвестно, когда именно Зеленский приедет в столицу Германии. Также правоохранительные органы отказались приводить конкретную информацию о том, какие меры безопасности будут приняты. Ранее в агентстве DPA сообщали, что во время своего визита президент Украины и канцлер Германии Олаф Шольц могут подписать двустороннее соглашение по безопасности. В telegram-канале офиса Зеленского добавили, что он также проведет переговоры с Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Кроме того, планируется выступление Зеленского на 60-й по счету Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Она пройдет с 16 по 18 февраля. На полях конференции у президента Украины запланированы переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис, с лидерами Нидерландов, Дании, Чехии и других европейских стран. Помимо прочего, Зеленский планирует посетить несколько стран Европы. По его мнению, это поможет ускорить выделение военной помощи для страны. Ранее в ФРГ заявили, что в 2024 году Киев получит в три-четыре раза больше артиллерийских снарядов, чем в 2023 году. Об этом министр обороны Германии Борис Писториус сообщил во время заседания группы по военному содействию Украине. Он также отметил, что в немецком бюджете в нынешнем году на производство снарядов выделено 3,5 миллиарда евро.