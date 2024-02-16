Звезда «Дома-2» впал в кому

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У Александра Фаломина зафиксирована передозировка наркотиков, пишет Mash Фото:

Звезда телепроекта «Дом-2» Александр Фаломин впал в кому во время празднования Дня всех влюбленных. У него была установлена сильная передозировка наркотических веществ.

«Александр Фаломин впал в кому во время празднования Дня всех влюбленных», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что у звезды реалити-шоу была установлена сильная передозировка наркотиков. Прибывшая скорая помощь обнаружила Фаломина на улице в московском районе Солнцево.

Он проявлял признаки психомоторного возбуждения и требовал срочной медицинской помощи. В больнице ему была проведена интенсивная терапия, включая подключение к искусственной вентиляции легких. Анализы показали, что передозировка была вызвана комбинацией различных наркотических веществ. В настоящий момент состояние Александра улучшилось, и его жизни ничего не угрожает, передали в telegram-канале.

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Звезда телепроекта «Дом-2» Александр Фаломин впал в кому во время празднования Дня всех влюбленных. У него была установлена сильная передозировка наркотических веществ. «Александр Фаломин впал в кому во время празднования Дня всех влюбленных», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что у звезды реалити-шоу была установлена сильная передозировка наркотиков. Прибывшая скорая помощь обнаружила Фаломина на улице в московском районе Солнцево. Он проявлял признаки психомоторного возбуждения и требовал срочной медицинской помощи. В больнице ему была проведена интенсивная терапия, включая подключение к искусственной вентиляции легких. Анализы показали, что передозировка была вызвана комбинацией различных наркотических веществ. В настоящий момент состояние Александра улучшилось, и его жизни ничего не угрожает, передали в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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