Звезда «Дома-2» впал в кому

16 февраля 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

У Александра Фаломина зафиксирована передозировка наркотиков, пишет Mash Фото: Александр Фаломин/ВКонтакте Звезда телепроекта «Дом-2» Александр Фаломин впал в кому во время празднования Дня всех влюбленных. У него была установлена сильная передозировка наркотических веществ. «Александр Фаломин впал в кому во время празднования Дня всех влюбленных», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что у звезды реалити-шоу была установлена сильная передозировка наркотиков. Прибывшая скорая помощь обнаружила Фаломина на улице в московском районе Солнцево. Он проявлял признаки психомоторного возбуждения и требовал срочной медицинской помощи. В больнице ему была проведена интенсивная терапия, включая подключение к искусственной вентиляции легких. Анализы показали, что передозировка была вызвана комбинацией различных наркотических веществ. В настоящий момент состояние Александра улучшилось, и его жизни ничего не угрожает, передали в telegram-канале.

Звезда телепроекта «Дом-2» Александр Фаломин впал в кому во время празднования Дня всех влюбленных. У него была установлена сильная передозировка наркотических веществ. «Александр Фаломин впал в кому во время празднования Дня всех влюбленных», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что у звезды реалити-шоу была установлена сильная передозировка наркотиков. Прибывшая скорая помощь обнаружила Фаломина на улице в московском районе Солнцево. Он проявлял признаки психомоторного возбуждения и требовал срочной медицинской помощи. В больнице ему была проведена интенсивная терапия, включая подключение к искусственной вентиляции легких. Анализы показали, что передозировка была вызвана комбинацией различных наркотических веществ. В настоящий момент состояние Александра улучшилось, и его жизни ничего не угрожает, передали в telegram-канале.