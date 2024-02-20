Шойгу: ВСУ не дошли даже до первой линии обороны во время контрнаступа

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, шойгу сергей
Западная тактика ведения боев не привела ВСУ к успеху, заявил Сергей Шойгу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские вооруженные силы не смогли достичь даже первой линии обороны ВС РФ во время собственного контрнаступления. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Украинские войска не дошли даже до первой линии обороны в ходе своего контрнаступления», — заявил Шойгу. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что Украина потеряла более половины поставленных им танков Leopard и 123 самолета и вертолета в ходе этой операции. Итог контрнаступления Украины показал, что применение западных методов ведения боевых действий не приводит к успеху, подчеркнул Шойгу.

При сильной поддержке Запада возможна новая попытка контрнаступления со стороны ВСУ, заявил начальник главного оперативного управления генерал-полковник Сергей Рудской. Он отметил, что украинская армия все еще способна к активным действиям и в случае получения масштабной военной помощи от Запада сможет совершить новую атаку.

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Украинские вооруженные силы не смогли достичь даже первой линии обороны ВС РФ во время собственного контрнаступления. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Украинские войска не дошли даже до первой линии обороны в ходе своего контрнаступления», — заявил Шойгу. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что Украина потеряла более половины поставленных им танков Leopard и 123 самолета и вертолета в ходе этой операции. Итог контрнаступления Украины показал, что применение западных методов ведения боевых действий не приводит к успеху, подчеркнул Шойгу. При сильной поддержке Запада возможна новая попытка контрнаступления со стороны ВСУ, заявил начальник главного оперативного управления генерал-полковник Сергей Рудской. Он отметил, что украинская армия все еще способна к активным действиям и в случае получения масштабной военной помощи от Запада сможет совершить новую атаку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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