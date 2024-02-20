Шойгу: ВСУ не дошли даже до первой линии обороны во время контрнаступа

Украинские вооруженные силы не смогли достичь даже первой линии обороны ВС РФ во время собственного контрнаступления. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«Украинские войска не дошли даже до первой линии обороны в ходе своего контрнаступления», — заявил Шойгу. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что Украина потеряла более половины поставленных им танков Leopard и 123 самолета и вертолета в ходе этой операции. Итог контрнаступления Украины показал, что применение западных методов ведения боевых действий не приводит к успеху, подчеркнул Шойгу.
При сильной поддержке Запада возможна новая попытка контрнаступления со стороны ВСУ, заявил начальник главного оперативного управления генерал-полковник Сергей Рудской. Он отметил, что украинская армия все еще способна к активным действиям и в случае получения масштабной военной помощи от Запада сможет совершить новую атаку.
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