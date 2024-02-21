21 февраля 2024

РИАН: пресс-служба Сальдо опровергла слухи о его гибели

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, сальдо владимир
В пресс-службе Владимира Сальдо прокомментировали фейки о гибели губернатора Фото:

Данные о гибели губернатора Херсонской области Владимира Сальдо является фейком. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко. По его словам, информацию стали распространять проукраинские telegram-каналы

«Информация о гибели губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, которую начали распространять проукраинские Telegram-каналы, является фейком», — передает слова Василенко ТАСС. Данные пресс-службы также подтвердили РИА Новости, сообщив, что Сальдо попросил свою администрацию сделать скриншот украинского фейка и отправить его в архив.

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Данные о гибели губернатора Херсонской области Владимира Сальдо является фейком. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко. По его словам, информацию стали распространять проукраинские telegram-каналы «Информация о гибели губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, которую начали распространять проукраинские Telegram-каналы, является фейком», — передает слова Василенко ТАСС. Данные пресс-службы также подтвердили РИА Новости, сообщив, что Сальдо попросил свою администрацию сделать скриншот украинского фейка и отправить его в архив.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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