РИАН: пресс-служба Сальдо опровергла слухи о его гибели

В пресс-службе Владимира Сальдо прокомментировали фейки о гибели губернатора
Данные о гибели губернатора Херсонской области Владимира Сальдо является фейком. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко. По его словам, информацию стали распространять проукраинские telegram-каналы
«Информация о гибели губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, которую начали распространять проукраинские Telegram-каналы, является фейком», — передает слова Василенко ТАСС. Данные пресс-службы также подтвердили РИА Новости, сообщив, что Сальдо попросил свою администрацию сделать скриншот украинского фейка и отправить его в архив.
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