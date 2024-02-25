Армия и оружие Губернатор Балицкий: ВС РФ вошли в Работино 25 февраля 2024 в 23:14 Размер текста - 17 + Российские военные продолжают вытеснять ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ вошли в Работино, продолжая наступать и перемалывать Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «Российские военные вошли в Работино, продолжают наступать и перемалывать силы ВСУ. Украинские войска потеряли там большое количество техники и тысячи жизней», — приводят РИА Новости слова Балицкого. Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что в Работино идут одни из самых ожесточенных боев спецоперации. По его словам, инициатива находится в руках российских бойцов, также идет поддержка артиллерии и фронтовой авиации, а ВСУ активно используют дроны. ВС РФ вошли в Работино, продолжая наступать и перемалывать Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «Российские военные вошли в Работино, продолжают наступать и перемалывать силы ВСУ. Украинские войска потеряли там большое количество техники и тысячи жизней», — приводят РИА Новости слова Балицкого. Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что в Работино идут одни из самых ожесточенных боев спецоперации. По его словам, инициатива находится в руках российских бойцов, также идет поддержка артиллерии и фронтовой авиации, а ВСУ активно используют дроны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям