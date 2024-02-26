Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Эрдоганом

Песков: Путин не встретится с Эрдоганом до выборов

26 февраля 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Эрдоган и Путин встретятся, когда это будет наилучшим образом подходить обоим графикам президентов, заявил Дмитрий Песков (на фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Встреча главы РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом не планируется до выборов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «До выборов — нет. До выборов сжатый и напряженный график. Да и у Эрдогана», — сказал Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о возможном визите главы Турции. Он добавил, что подготовка контактов ведется на высшем уровне и эти контакты состоятся, но в тот момент, когда это будет наилучшим образом подходить обоим графикам президентов. Ранее Путин связался по телефону с Эрдоганом и поздравил его с 70-летним юбилеем. Уточняется, что российский лидер также поблагодарил своего коллегу за вклад в развитие отношений Москвы и Анкары.

Встреча главы РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом не планируется до выборов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «До выборов — нет. До выборов сжатый и напряженный график. Да и у Эрдогана», — сказал Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о возможном визите главы Турции. Он добавил, что подготовка контактов ведется на высшем уровне и эти контакты состоятся, но в тот момент, когда это будет наилучшим образом подходить обоим графикам президентов. Ранее Путин связался по телефону с Эрдоганом и поздравил его с 70-летним юбилеем. Уточняется, что российский лидер также поблагодарил своего коллегу за вклад в развитие отношений Москвы и Анкары.