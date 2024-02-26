Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Эрдоганом

Встреча главы РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом не планируется до выборов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«До выборов — нет. До выборов сжатый и напряженный график. Да и у Эрдогана», — сказал Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о возможном визите главы Турции. Он добавил, что подготовка контактов ведется на высшем уровне и эти контакты состоятся, но в тот момент, когда это будет наилучшим образом подходить обоим графикам президентов.
Ранее Путин связался по телефону с Эрдоганом и поздравил его с 70-летним юбилеем. Уточняется, что российский лидер также поблагодарил своего коллегу за вклад в развитие отношений Москвы и Анкары.
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