Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Эрдоганом

Песков: Путин не встретится с Эрдоганом до выборов
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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Эрдоган и Путин встретятся, когда это будет наилучшим образом подходить обоим графикам президентов, заявил Дмитрий Песков (на фото) Фото:

Встреча главы РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом не планируется до выборов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«До выборов — нет. До выборов сжатый и напряженный график. Да и у Эрдогана», — сказал Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о возможном визите главы Турции. Он добавил, что подготовка контактов ведется на высшем уровне и эти контакты состоятся, но в тот момент, когда это будет наилучшим образом подходить обоим графикам президентов.

Ранее Путин связался по телефону с Эрдоганом и поздравил его с 70-летним юбилеем. Уточняется, что российский лидер также поблагодарил своего коллегу за вклад в развитие отношений Москвы и Анкары.

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Встреча главы РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом не планируется до выборов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «До выборов — нет. До выборов сжатый и напряженный график. Да и у Эрдогана», — сказал Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о возможном визите главы Турции. Он добавил, что подготовка контактов ведется на высшем уровне и эти контакты состоятся, но в тот момент, когда это будет наилучшим образом подходить обоим графикам президентов. Ранее Путин связался по телефону с Эрдоганом и поздравил его с 70-летним юбилеем. Уточняется, что российский лидер также поблагодарил своего коллегу за вклад в развитие отношений Москвы и Анкары.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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