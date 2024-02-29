Захарова высмеяла соглашение Киева и стран Запада

По словам Захаровой, Запад не гарантирует Украине увеличение помощи Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Соглашение по безопасности между странами Запада и Украиной ничего не меняет, в нем нет гарантий на увеличенную военную помощь. Сами западные страны отзываются об этих документах, как о пустых обязательствах. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности», которые подписал Киев с рядом европейских стран, <…> на Украине уже окрестили «гарантиями безопасности», хотя о «гарантиях» во всех документах речи нет, и они ничего не меняют по существу», — передает РИА Новости слова Захаровой. Она отметила, что соглашение было заключено с Данией, Великобританией, Францией, Канадой, Германией и Италией.

Представитель МИД РФ добавила, что в соглашении констатируется лишь финансовая и масштабная военно-техническая помощь Киеву. Это уже давно происходит на практике. По ее словам, Оттава выделит Украине свыше двух млрд долларов, а Лондон порядка 2,5 млрд долларов, но до подписания соглашения сверху этих сумм ничего и не было обещано. Захарова отметила, что сами западные страны отзываются о таких документах, как о пустых обязательствах.

Ранее сообщалось, что Киев и Италия подписали соглашение о гарантиях безопасности. По словам украинского президента Владимира Зеленского, «этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства» между странами. Кроме того, Украина подписала гарантии безопасности с Канадой. Согласно им, страна получит военную помощь в размере свыше трех миллиардов долларов.