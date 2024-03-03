RT: погиб начальник разведки «Эспаньолы» Слава Выходной

новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Начальник разведки бригады «Эспаньола» Слава Выходной погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщил корреспондент Иван Полянский.
«Сегодня в зоне СВО погиб начальник разведки бригады „Эспаньола“ Слава Выходной. Обстоятельства выясняются», — сообщил Полянский, передает RT. Он уточнил, что еще накануне общался с начальником разведки в рамках спецрепортажа.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.