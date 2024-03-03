RT: погиб начальник разведки «Эспаньолы» Слава Выходной

04 марта 2024 в 02:01 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Начальник разведки бригады «Эспаньола» Слава Выходной погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщил корреспондент Иван Полянский. «Сегодня в зоне СВО погиб начальник разведки бригады „Эспаньола“ Слава Выходной. Обстоятельства выясняются», — сообщил Полянский, передает RT. Он уточнил, что еще накануне общался с начальником разведки в рамках спецрепортажа.

Начальник разведки бригады «Эспаньола» Слава Выходной погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщил корреспондент Иван Полянский. «Сегодня в зоне СВО погиб начальник разведки бригады „Эспаньола“ Слава Выходной. Обстоятельства выясняются», — сообщил Полянский, передает RT. Он уточнил, что еще накануне общался с начальником разведки в рамках спецрепортажа.