03 марта 2024

RT: погиб начальник разведки «Эспаньолы» Слава Выходной

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Начальник разведки бригады «Эспаньола» Слава Выходной погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщил корреспондент Иван Полянский.

«Сегодня в зоне СВО погиб начальник разведки бригады „Эспаньола“ Слава Выходной. Обстоятельства выясняются», — сообщил Полянский, передает RT. Он уточнил, что еще накануне общался с начальником разведки в рамках спецрепортажа.

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Начальник разведки бригады «Эспаньола» Слава Выходной погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщил корреспондент Иван Полянский. «Сегодня в зоне СВО погиб начальник разведки бригады „Эспаньола“ Слава Выходной. Обстоятельства выясняются», — сообщил Полянский, передает RT. Он уточнил, что еще накануне общался с начальником разведки в рамках спецрепортажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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