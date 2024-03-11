11 марта 2024

FT: Россия одержит победу на Украине с почти математической точностью

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Конфликта на Украине избежать не удалось бы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия победить в конфликте на Украине «с почти математической точностью». Об этом заявил российско-американский ученый, профессор Коннектикутского университета Петр Турчин.

«Россия одержит победу в конфликте на Украине, что произойдет с почти математической точностью», — заявил Турчин, пишет газета Financial Times. Учитывая геополитические факторы, конфликта на Украине избежать не удалось бы.

Стратегические преимущества смещаются в пользу России в украинском конфликте, с конца 2023 года. Россия регулярно добивается успехов на поле боя и продолжает улучшать свои позиции, сообщает Национальная разведка Соединенных Штатов, пишет RT.

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Россия победить в конфликте на Украине «с почти математической точностью». Об этом заявил российско-американский ученый, профессор Коннектикутского университета Петр Турчин. «Россия одержит победу в конфликте на Украине, что произойдет с почти математической точностью», — заявил Турчин, пишет газета Financial Times. Учитывая геополитические факторы, конфликта на Украине избежать не удалось бы. Стратегические преимущества смещаются в пользу России в украинском конфликте, с конца 2023 года. Россия регулярно добивается успехов на поле боя и продолжает улучшать свои позиции, сообщает Национальная разведка Соединенных Штатов, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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