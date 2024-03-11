FT: Россия одержит победу на Украине с почти математической точностью

12 марта 2024 в 03:53 Размер текста - 17 +

Конфликта на Украине избежать не удалось бы Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия победить в конфликте на Украине «с почти математической точностью». Об этом заявил российско-американский ученый, профессор Коннектикутского университета Петр Турчин. «Россия одержит победу в конфликте на Украине, что произойдет с почти математической точностью», — заявил Турчин, пишет газета Financial Times . Учитывая геополитические факторы, конфликта на Украине избежать не удалось бы. Стратегические преимущества смещаются в пользу России в украинском конфликте, с конца 2023 года. Россия регулярно добивается успехов на поле боя и продолжает улучшать свои позиции, сообщает Национальная разведка Соединенных Штатов, пишет RT.

Россия победить в конфликте на Украине «с почти математической точностью». Об этом заявил российско-американский ученый, профессор Коннектикутского университета Петр Турчин. «Россия одержит победу в конфликте на Украине, что произойдет с почти математической точностью», — заявил Турчин, пишет газета Financial Times. Учитывая геополитические факторы, конфликта на Украине избежать не удалось бы. Стратегические преимущества смещаются в пользу России в украинском конфликте, с конца 2023 года. Россия регулярно добивается успехов на поле боя и продолжает улучшать свои позиции, сообщает Национальная разведка Соединенных Штатов, пишет RT.