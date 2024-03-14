14 марта 2024

Пятый день Масленицы 2024 — «Тещины посиделки»: как зять должен принять в гости тещу

Наступил последний день Масленицы
© Служба новостей «URA.RU»
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Выпекание масленичных блинов. Москва, блины, сковородка, гжель, посуда, выпечка, кухня, приготовление пищи
В пятницу на Масленицу зять потчевал блинами тещу Фото:

Масленица — веселый и важный праздник в культуре восточных славян, который символизирует прощание с зимой. В 2024 году ее празднуют с 11 по 17 марта. Пятый день Масленицы получил название «Тещины посиделки». Зять в этот день должен со всеми почестями принять тещу в гости и угостить ее блинами. URA.RU рассказывает о приметах, поверьях, и о том, что категорически нельзя делать в пятницу на Масленицу.

Обычаи «Тещиных посиделок»

По традиции на «Тещины посиделки» в пятый день Масленицы зятья приглашали тещ в гости. Они отправляли за тещами упряжку с гонцами, которые отвозили дорогих гостей на застолье с блинами. Все продукты для блинов давала теща. Накануне она собирала посылку со сковородой, половником и кадушкой.

Обычно мама жены приходила вместе со своими подругами, чтобы показать им, какой хороший зять и хозяйственная дочь. После посиделок, родственники тепло прощались на пороге с объятиями и поцелуями. Это помогало укрепить семейные связи.

Приметы и поверья

На «Тещиных посиделках» было принято не только есть вкусные блины, но и гадать. Славяне верили, что именно в масленичную пятницу можно предугадать события, которые произойдут в будущем.

Гадали, в том числе и на блинах. По форме блина старались понять, какой будет год. Если края ровные, то впереди ждет благополучие, а когда неровные, значит, надо ждать трудностей в жизни.

Что можно и нельзя делать в этот день

В масленичную пятницу тещи могли делиться с молодыми опытом и давать советы, в ответ на это не разрешалось перечить. Если зять нарушал обычай, то мама жены могла затаить обиду на мужа дочери.

Нельзя было пятый день Масленицы проводить день в унынии, сидеть дома. Традиции запрещали употреблять спиртное и браниться матом. По обычаям, нельзя в пятницу хвастаться своими успехами. Хозяйкам также необходимо отложить уборку на другой день.

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Масленица — веселый и важный праздник в культуре восточных славян, который символизирует прощание с зимой. В 2024 году ее празднуют с 11 по 17 марта. Пятый день Масленицы получил название «Тещины посиделки». Зять в этот день должен со всеми почестями принять тещу в гости и угостить ее блинами. URA.RU рассказывает о приметах, поверьях, и о том, что категорически нельзя делать в пятницу на Масленицу. По традиции на «Тещины посиделки» в пятый день Масленицы зятья приглашали тещ в гости. Они отправляли за тещами упряжку с гонцами, которые отвозили дорогих гостей на застолье с блинами. Все продукты для блинов давала теща. Накануне она собирала посылку со сковородой, половником и кадушкой. Обычно мама жены приходила вместе со своими подругами, чтобы показать им, какой хороший зять и хозяйственная дочь. После посиделок, родственники тепло прощались на пороге с объятиями и поцелуями. Это помогало укрепить семейные связи. На «Тещиных посиделках» было принято не только есть вкусные блины, но и гадать. Славяне верили, что именно в масленичную пятницу можно предугадать события, которые произойдут в будущем. Гадали, в том числе и на блинах. По форме блина старались понять, какой будет год. Если края ровные, то впереди ждет благополучие, а когда неровные, значит, надо ждать трудностей в жизни. В масленичную пятницу тещи могли делиться с молодыми опытом и давать советы, в ответ на это не разрешалось перечить. Если зять нарушал обычай, то мама жены могла затаить обиду на мужа дочери. Нельзя было пятый день Масленицы проводить день в унынии, сидеть дома. Традиции запрещали употреблять спиртное и браниться матом. По обычаям, нельзя в пятницу хвастаться своими успехами. Хозяйкам также необходимо отложить уборку на другой день.
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