18 марта 2024

«Ведомости»: правительство РФ анонсировало 12 нацпроектов

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ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург, белоусов андрей
По мнению Андрея Белоусова, главная задача власти — наладить выпуск и сбыт готовой продукции Фото:

В РФ со следующего года запустят серию прорывных проектов, нацеленных на оперативное достижение технологического суверенитета в критически важных отраслях. Об этом рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«В число прорывных мегапроектов входят „Станкостроение и робототехника“, „Новые материалы и химия“, „Обеспечение продовольственной безопасности“ и „Новые медицинские технологии“», — Андрея Белоусова цитируют «Ведомости». В стране планируют развивать беспилотную и гражданскую авиацию, судостроение, космическую отрасль, искать новые источники энергии. Среди проектов также названы «Микроэлектроника», «Экономика данных» и «Наука и университеты».

По мнению вице-премьера, Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира к 2030 году. Сейчас РФ занимает пятую строчку рейтинга.

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В РФ со следующего года запустят серию прорывных проектов, нацеленных на оперативное достижение технологического суверенитета в критически важных отраслях. Об этом рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. «В число прорывных мегапроектов входят „Станкостроение и робототехника“, „Новые материалы и химия“, „Обеспечение продовольственной безопасности“ и „Новые медицинские технологии“», — Андрея Белоусова цитируют «Ведомости». В стране планируют развивать беспилотную и гражданскую авиацию, судостроение, космическую отрасль, искать новые источники энергии. Среди проектов также названы «Микроэлектроника», «Экономика данных» и «Наука и университеты». По мнению вице-премьера, Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира к 2030 году. Сейчас РФ занимает пятую строчку рейтинга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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