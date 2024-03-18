«Ведомости»: правительство РФ анонсировало 12 нацпроектов

19 марта 2024 в 04:26 Размер текста - 17 +

По мнению Андрея Белоусова, главная задача власти — наладить выпуск и сбыт готовой продукции Фото: Владимир Андреев © URA.RU В РФ со следующего года запустят серию прорывных проектов, нацеленных на оперативное достижение технологического суверенитета в критически важных отраслях. Об этом рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. «В число прорывных мегапроектов входят „Станкостроение и робототехника“, „Новые материалы и химия“, „Обеспечение продовольственной безопасности“ и „Новые медицинские технологии“», — Андрея Белоусова цитируют «Ведомости». В стране планируют развивать беспилотную и гражданскую авиацию, судостроение, космическую отрасль, искать новые источники энергии. Среди проектов также названы «Микроэлектроника», «Экономика данных» и «Наука и университеты». По мнению вице-премьера, Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира к 2030 году. Сейчас РФ занимает пятую строчку рейтинга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В РФ со следующего года запустят серию прорывных проектов, нацеленных на оперативное достижение технологического суверенитета в критически важных отраслях. Об этом рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. «В число прорывных мегапроектов входят „Станкостроение и робототехника“, „Новые материалы и химия“, „Обеспечение продовольственной безопасности“ и „Новые медицинские технологии“», — Андрея Белоусова цитируют «Ведомости». В стране планируют развивать беспилотную и гражданскую авиацию, судостроение, космическую отрасль, искать новые источники энергии. Среди проектов также названы «Микроэлектроника», «Экономика данных» и «Наука и университеты». По мнению вице-премьера, Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира к 2030 году. Сейчас РФ занимает пятую строчку рейтинга.