Белоусов: Россия войдет в четверку крупнейших экономик мира к 2030 году

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Международная выставка форум "транспорт России". Москва, белоусов андрей
Андрей Белоусов заявил, что Россия может обогнать Японию по экономике Фото:

Россия должна войти в четверку самых крупных экономик мира к 2030 году. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«В послании [президента] Федеральному собранию сформулирован ключевая цель, которую необходимо достичь в экономической сфере. К 2030 году наша страна должна войти в четверку крупнейших экономик мира», — сказал Андрей Белоусов. Трансляция заседания проходит на телеканале «Россия-24».

Вице-премьер напомнил, что сейчас экономика РФ занимает пятое место в мире. Однако страна может обогнать Японию, если сохранит показатель устойчивости экономического роста на уровне не менее 2% в год. Также он заявил о необходимости увеличить ВВП государства на 20% до 2023 года.

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Россия должна войти в четверку самых крупных экономик мира к 2030 году. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства. «В послании [президента] Федеральному собранию сформулирован ключевая цель, которую необходимо достичь в экономической сфере. К 2030 году наша страна должна войти в четверку крупнейших экономик мира», — сказал Андрей Белоусов. Трансляция заседания проходит на телеканале «Россия-24». Вице-премьер напомнил, что сейчас экономика РФ занимает пятое место в мире. Однако страна может обогнать Японию, если сохранит показатель устойчивости экономического роста на уровне не менее 2% в год. Также он заявил о необходимости увеличить ВВП государства на 20% до 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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