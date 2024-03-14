Белоусов: Россия войдет в четверку крупнейших экономик мира к 2030 году

14 марта 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Андрей Белоусов заявил, что Россия может обогнать Японию по экономике Фото: Георгий Бергал © URA.RU Россия должна войти в четверку самых крупных экономик мира к 2030 году. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства. «В послании [президента] Федеральному собранию сформулирован ключевая цель, которую необходимо достичь в экономической сфере. К 2030 году наша страна должна войти в четверку крупнейших экономик мира», — сказал Андрей Белоусов. Трансляция заседания проходит на телеканале «Россия-24». Вице-премьер напомнил, что сейчас экономика РФ занимает пятое место в мире. Однако страна может обогнать Японию, если сохранит показатель устойчивости экономического роста на уровне не менее 2% в год. Также он заявил о необходимости увеличить ВВП государства на 20% до 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия должна войти в четверку самых крупных экономик мира к 2030 году. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства. «В послании [президента] Федеральному собранию сформулирован ключевая цель, которую необходимо достичь в экономической сфере. К 2030 году наша страна должна войти в четверку крупнейших экономик мира», — сказал Андрей Белоусов. Трансляция заседания проходит на телеканале «Россия-24». Вице-премьер напомнил, что сейчас экономика РФ занимает пятое место в мире. Однако страна может обогнать Японию, если сохранит показатель устойчивости экономического роста на уровне не менее 2% в год. Также он заявил о необходимости увеличить ВВП государства на 20% до 2023 года.