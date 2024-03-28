Reuters: иностранные компании потеряли миллиарды долларов после ухода из России

Иностранные компании потеряли более 107 миллиардов долларов из-за своего ухода из России. Об этом стало известно из анализа документов и отчетности соответствующих компаний.
«Убытки иностранных фирм от ухода из России превысили 107 миллиардов долларов», — передает результаты анализа Reuters. Там добавили, что в условиях продолжающейся спецоперации и непостоянной военной помощи Украине со стороны Запада, а также ужесточения санкционных режимов, компании, которые все еще стремятся покинуть Россию, сталкиваются с дополнительными трудностями и вынуждены нести значительные потери. Глава отдела корпоративной разведки Ян Мэсси заявил, что компании придется смириться с большими списаниями и убытками.
С начала спецоперации на Украине, некоторые западные компании покинули российский рынок. Этот отток привел к значительным убыткам для зарубежных бизнесменов сразу после ухода из РФ. Например, компания Carlsberg сообщила о значительном увеличении чистого убытка в 2023 году. Он увеличился в 38 раз по сравнению с предыдущим годом и достиг отметки в 5,9 млрд долларов из-за ухода концерна с российского рынка, передает «Национальная служба новостей».
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Иностранные компании потеряли более 107 миллиардов долларов из-за своего ухода из России. Об этом стало известно из анализа документов и отчетности соответствующих компаний. «Убытки иностранных фирм от ухода из России превысили 107 миллиардов долларов», — передает результаты анализа Reuters. Там добавили, что в условиях продолжающейся спецоперации и непостоянной военной помощи Украине со стороны Запада, а также ужесточения санкционных режимов, компании, которые все еще стремятся покинуть Россию, сталкиваются с дополнительными трудностями и вынуждены нести значительные потери. Глава отдела корпоративной разведки Ян Мэсси заявил, что компании придется смириться с большими списаниями и убытками. С начала спецоперации на Украине, некоторые западные компании покинули российский рынок. Этот отток привел к значительным убыткам для зарубежных бизнесменов сразу после ухода из РФ. Например, компания Carlsberg сообщила о значительном увеличении чистого убытка в 2023 году. Он увеличился в 38 раз по сравнению с предыдущим годом и достиг отметки в 5,9 млрд долларов из-за ухода концерна с российского рынка, передает «Национальная служба новостей».