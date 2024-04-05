05 апреля 2024

Шмыгаль предложил закрыть небо ЕС для туристов из РФ и Белоруссии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт "Самолеты". Тюмень, самолет
в Киеве обсудили с закрытие транзита для любых перелетов в Россию, заявил Шмыгаль Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве хотят закрыть небо Евросоюза для России и Белоруссии, чтобы страны не смогли использовать небо для туризма и вести бизнес. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Наша идея состоит в том, чтобы российский бизнес и российские туристы не могли комфортно использовать небо ЕС», — заявил Шмыгаль в эфире телеканала «Рада». По его словам, в Киеве обсудили с закрытие транзита для любых перелетов в Россию.

Несмотря на продолжающиеся ограничения против РФ, экономика страны укрепляется и растет вопреки санкциям Запада, сообщает Daily Mail. В Кремле не раз заявляли, что РФ необходим запас прочности, потому что придется жить в условиях конфронтации, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Киеве хотят закрыть небо Евросоюза для России и Белоруссии, чтобы страны не смогли использовать небо для туризма и вести бизнес. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. «Наша идея состоит в том, чтобы российский бизнес и российские туристы не могли комфортно использовать небо ЕС», — заявил Шмыгаль в эфире телеканала «Рада». По его словам, в Киеве обсудили с закрытие транзита для любых перелетов в Россию. Несмотря на продолжающиеся ограничения против РФ, экономика страны укрепляется и растет вопреки санкциям Запада, сообщает Daily Mail. В Кремле не раз заявляли, что РФ необходим запас прочности, потому что придется жить в условиях конфронтации, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...