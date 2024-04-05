Шмыгаль предложил закрыть небо ЕС для туристов из РФ и Белоруссии

06 апреля 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

в Киеве обсудили с закрытие транзита для любых перелетов в Россию, заявил Шмыгаль Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве хотят закрыть небо Евросоюза для России и Белоруссии, чтобы страны не смогли использовать небо для туризма и вести бизнес. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. «Наша идея состоит в том, чтобы российский бизнес и российские туристы не могли комфортно использовать небо ЕС», — заявил Шмыгаль в эфире телеканала «Рада». По его словам, в Киеве обсудили с закрытие транзита для любых перелетов в Россию. Несмотря на продолжающиеся ограничения против РФ, экономика страны укрепляется и растет вопреки санкциям Запада, сообщает Daily Mail. В Кремле не раз заявляли, что РФ необходим запас прочности, потому что придется жить в условиях конфронтации, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Киеве хотят закрыть небо Евросоюза для России и Белоруссии, чтобы страны не смогли использовать небо для туризма и вести бизнес. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. «Наша идея состоит в том, чтобы российский бизнес и российские туристы не могли комфортно использовать небо ЕС», — заявил Шмыгаль в эфире телеканала «Рада». По его словам, в Киеве обсудили с закрытие транзита для любых перелетов в Россию. Несмотря на продолжающиеся ограничения против РФ, экономика страны укрепляется и растет вопреки санкциям Запада, сообщает Daily Mail. В Кремле не раз заявляли, что РФ необходим запас прочности, потому что придется жить в условиях конфронтации, пишет RT.