В Приморье спасли пенсионера, выпавшего из лодки во время рыбалки. Видео

В Приморском крае спасли пожилого рыбака, выпавшего из лодки

08 апреля 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

Пенсионер выпал из надувной лодки во время рыбалки Фото: Размик Закарян © URA.RU В Приморском крае пожилой рыбак выпал из надувной лодки, проплывая залив Восток. Видеозапись со спасением приморского пенсионера опубликовал telegram-канал «RT на русском» «Мы мчим на всех парах! Как ему повезло, что мы в море. Дедуль, ну ты чего?» — кричит один из спасателей. Бизнесмен Андрей Меркулов и капитан полиции в отставке Алексей Куц на судне подплыли к лодке, чтобы помочь тонущему рыбаку. Мужчины подняли его на борт. Ему выдали одежду и доставили на берег. Медицинская помощь пенсионеру не понадобилась, добавляет «Комсомольская правда — Владивосток». URA.RU писало, что на Сахалине спасатели МЧС России эвакуировали 82 рыбаков, которые застряли в километре от берега на льдине. В ведомстве сообщили, что пострадавших нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Приморском крае пожилой рыбак выпал из надувной лодки, проплывая залив Восток. Видеозапись со спасением приморского пенсионера опубликовал telegram-канал «RT на русском» «Мы мчим на всех парах! Как ему повезло, что мы в море. Дедуль, ну ты чего?» — кричит один из спасателей. Бизнесмен Андрей Меркулов и капитан полиции в отставке Алексей Куц на судне подплыли к лодке, чтобы помочь тонущему рыбаку. Мужчины подняли его на борт. Ему выдали одежду и доставили на берег. Медицинская помощь пенсионеру не понадобилась, добавляет «Комсомольская правда — Владивосток». URA.RU писало, что на Сахалине спасатели МЧС России эвакуировали 82 рыбаков, которые застряли в километре от берега на льдине. В ведомстве сообщили, что пострадавших нет.