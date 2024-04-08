В Приморье спасли пенсионера, выпавшего из лодки во время рыбалки. Видео

В Приморском крае спасли пожилого рыбака, выпавшего из лодки
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Природный парк "Оленьи ручьи". Екатеринбург, рыбак, рыбалка, лодка
Пенсионер выпал из надувной лодки во время рыбалки Фото:

В Приморском крае пожилой рыбак выпал из надувной лодки, проплывая залив Восток. Видеозапись со спасением приморского пенсионера опубликовал telegram-канал «RT на русском»

«Мы мчим на всех парах! Как ему повезло, что мы в море. Дедуль, ну ты чего?» — кричит один из спасателей.

Бизнесмен Андрей Меркулов и капитан полиции в отставке Алексей Куц на судне подплыли к лодке, чтобы помочь тонущему рыбаку. Мужчины подняли его на борт. Ему выдали одежду и доставили на берег. Медицинская помощь пенсионеру не понадобилась, добавляет «Комсомольская правда — Владивосток».

URA.RU писало, что на Сахалине спасатели МЧС России эвакуировали 82 рыбаков, которые застряли в километре от берега на льдине. В ведомстве сообщили, что пострадавших нет.

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В Приморском крае пожилой рыбак выпал из надувной лодки, проплывая залив Восток. Видеозапись со спасением приморского пенсионера опубликовал telegram-канал «RT на русском» «Мы мчим на всех парах! Как ему повезло, что мы в море. Дедуль, ну ты чего?» — кричит один из спасателей. Бизнесмен Андрей Меркулов и капитан полиции в отставке Алексей Куц на судне подплыли к лодке, чтобы помочь тонущему рыбаку. Мужчины подняли его на борт. Ему выдали одежду и доставили на берег. Медицинская помощь пенсионеру не понадобилась, добавляет «Комсомольская правда — Владивосток». URA.RU писало, что на Сахалине спасатели МЧС России эвакуировали 82 рыбаков, которые застряли в километре от берега на льдине. В ведомстве сообщили, что пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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