В Приморском крае пожилой рыбак выпал из надувной лодки, проплывая залив Восток. Видеозапись со спасением приморского пенсионера опубликовал telegram-канал «RT на русском»
«Мы мчим на всех парах! Как ему повезло, что мы в море. Дедуль, ну ты чего?» — кричит один из спасателей.
Бизнесмен Андрей Меркулов и капитан полиции в отставке Алексей Куц на судне подплыли к лодке, чтобы помочь тонущему рыбаку. Мужчины подняли его на борт. Ему выдали одежду и доставили на берег. Медицинская помощь пенсионеру не понадобилась, добавляет «Комсомольская правда — Владивосток».
URA.RU писало, что на Сахалине спасатели МЧС России эвакуировали 82 рыбаков, которые застряли в километре от берега на льдине. В ведомстве сообщили, что пострадавших нет.
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