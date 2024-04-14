МИД Израиля требует немедленно признать армию Ирана террористами

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Тегеран. Иран, ислам, аллаху акбар, зеленый флаг пророка, шииты
Иран и союзные государства атаковали Израиль 14 апреля Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Израильский МИД призвал ввести санкции против Ирана, а также признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Такое заявление дипведомство сделало после иранской атаки на еврейское государство в ночь на 14 апреля.

«После атаки [на Израиль] с использованием баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотников, предпринятой Ираном, против Ирана должны быть введены болезненные санкции, включая среди прочего сферу ракетостроения.

«Иран должен заплатить цену за свою агрессию, и первым шагом в этом направлении должно стать немедленное признание иранского КСИР, который совершил эту широкомасштабную террористическую атаку на Израиль, террористической организацией», — говорится в сообщении дипведомства. Информацию передает ТАСС.

Также в МИДе Израиля призвали ввести «болезненные» санкции против Ирана после ночной атаки. В том числе, ограничения должны быть наложены в сфере ракетостроения, уточнили в министерстве.

Иран, Сирия и Ливан ударили по Израилю беспилотниками и ракетами в ответ на атаку еврейским государством иранского консульстсва в Дамаске. После этого израильский лидер Ицхак Герцог назвал нападение объявлением войны.

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Израильский МИД призвал ввести санкции против Ирана, а также признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Такое заявление дипведомство сделало после иранской атаки на еврейское государство в ночь на 14 апреля. «После атаки [на Израиль] с использованием баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотников, предпринятой Ираном, против Ирана должны быть введены болезненные санкции, включая среди прочего сферу ракетостроения. «Иран должен заплатить цену за свою агрессию, и первым шагом в этом направлении должно стать немедленное признание иранского КСИР, который совершил эту широкомасштабную террористическую атаку на Израиль, террористической организацией», — говорится в сообщении дипведомства. Информацию передает ТАСС. Также в МИДе Израиля призвали ввести «болезненные» санкции против Ирана после ночной атаки. В том числе, ограничения должны быть наложены в сфере ракетостроения, уточнили в министерстве. Иран, Сирия и Ливан ударили по Израилю беспилотниками и ракетами в ответ на атаку еврейским государством иранского консульстсва в Дамаске. После этого израильский лидер Ицхак Герцог назвал нападение объявлением войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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