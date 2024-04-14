МИД Израиля требует немедленно признать армию Ирана террористами

14 апреля 2024 в 22:17 Размер текста - 17 +

Иран и союзные государства атаковали Израиль 14 апреля Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Израильский МИД призвал ввести санкции против Ирана, а также признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Такое заявление дипведомство сделало после иранской атаки на еврейское государство в ночь на 14 апреля. «После атаки [на Израиль] с использованием баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотников, предпринятой Ираном, против Ирана должны быть введены болезненные санкции, включая среди прочего сферу ракетостроения. «Иран должен заплатить цену за свою агрессию, и первым шагом в этом направлении должно стать немедленное признание иранского КСИР, который совершил эту широкомасштабную террористическую атаку на Израиль, террористической организацией», — говорится в сообщении дипведомства. Информацию передает ТАСС. Также в МИДе Израиля призвали ввести «болезненные» санкции против Ирана после ночной атаки. В том числе, ограничения должны быть наложены в сфере ракетостроения, уточнили в министерстве. Иран, Сирия и Ливан ударили по Израилю беспилотниками и ракетами в ответ на атаку еврейским государством иранского консульстсва в Дамаске. После этого израильский лидер Ицхак Герцог назвал нападение объявлением войны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израильский МИД призвал ввести санкции против Ирана, а также признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Такое заявление дипведомство сделало после иранской атаки на еврейское государство в ночь на 14 апреля. «После атаки [на Израиль] с использованием баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотников, предпринятой Ираном, против Ирана должны быть введены болезненные санкции, включая среди прочего сферу ракетостроения. «Иран должен заплатить цену за свою агрессию, и первым шагом в этом направлении должно стать немедленное признание иранского КСИР, который совершил эту широкомасштабную террористическую атаку на Израиль, террористической организацией», — говорится в сообщении дипведомства. Информацию передает ТАСС. Также в МИДе Израиля призвали ввести «болезненные» санкции против Ирана после ночной атаки. В том числе, ограничения должны быть наложены в сфере ракетостроения, уточнили в министерстве. Иран, Сирия и Ливан ударили по Израилю беспилотниками и ракетами в ответ на атаку еврейским государством иранского консульстсва в Дамаске. После этого израильский лидер Ицхак Герцог назвал нападение объявлением войны.