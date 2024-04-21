Военных, расстрелявших блокпост полиции в Винницкой области, задержали

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Военные были задержаны, им грозит пожизненное заключение, заявил Иван Выговский Фото:

Военных, которые расстреляли украинских полицейских в Винницкой области, задержали. Об этом пишут украинские СМИ. Им грозит пожизненное заключение.

«Источники сообщают о задержании военных, которые вчера расстреляли блокпост полиции в Винницкой области», — сообщает telegram-канал издания «Страна.ua». Там напомнили, что военные убили одного полицейского, а второго ранили.

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Полиция подтвердила информацию о задержании. Им грозит пожизненное заключение. Об этом заявил начальник нацполиции Иван Выговский, передает «РБК-Украина»

Инцидент подтвердили и в ВСУ. Согласно последней информации, военные перевозили в автомобиле боеприпасы. Вероятно, они хотели их продать. Задержание произошло на блокпосте.

Во время досмотра был открыт огонь, потом военные уехали. По данным некоторых источников, боеприпасы везли отец и сын, которые служат в одном подразделении.

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Военных, которые расстреляли украинских полицейских в Винницкой области, задержали. Об этом пишут украинские СМИ. Им грозит пожизненное заключение. «Источники сообщают о задержании военных, которые вчера расстреляли блокпост полиции в Винницкой области», — сообщает telegram-канал издания «Страна.ua». Там напомнили, что военные убили одного полицейского, а второго ранили. Полиция подтвердила информацию о задержании. Им грозит пожизненное заключение. Об этом заявил начальник нацполиции Иван Выговский, передает «РБК-Украина» Инцидент подтвердили и в ВСУ. Согласно последней информации, военные перевозили в автомобиле боеприпасы. Вероятно, они хотели их продать. Задержание произошло на блокпосте. Во время досмотра был открыт огонь, потом военные уехали. По данным некоторых источников, боеприпасы везли отец и сын, которые служат в одном подразделении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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