Военных, расстрелявших блокпост полиции в Винницкой области, задержали

Военных, которые расстреляли украинских полицейских в Винницкой области, задержали. Об этом пишут украинские СМИ. Им грозит пожизненное заключение.
«Источники сообщают о задержании военных, которые вчера расстреляли блокпост полиции в Винницкой области», — сообщает telegram-канал издания «Страна.ua». Там напомнили, что военные убили одного полицейского, а второго ранили.
Полиция подтвердила информацию о задержании. Им грозит пожизненное заключение. Об этом заявил начальник нацполиции Иван Выговский, передает «РБК-Украина»
Инцидент подтвердили и в ВСУ. Согласно последней информации, военные перевозили в автомобиле боеприпасы. Вероятно, они хотели их продать. Задержание произошло на блокпосте.
Во время досмотра был открыт огонь, потом военные уехали. По данным некоторых источников, боеприпасы везли отец и сын, которые служат в одном подразделении.
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