Стало известно, что перевозили военные, расстрелявшие полицейских в Виннице

Прокуратура: военные, напавшие на полицейских в Виннице, перевозили боеприпасы
© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, боеприпасы, убийство, патроны, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, бойня
Военные пытались продать боеприпасы, пишут в украинских СМИ Фото:

Украинские военные, которые расстреляли полицейских, перевозили в своем автомобиле боеприпасы. Об этом заявил руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рихлюк.

«Сначала был остановлен автомобиль для проверки. В нем были обнаружены боеприпасы. Во время осмотра военные расстреляли полицейских. Сейчас в области проводится операция по установлению местонахождения подозреваемых», — заявил Алексей Рихлюк во время эфира телеканала «Мы Украина». Украиские СМИ пишут, что, вероятно, военные пытались продать боеприпасы.

Ранее в ВСУ подтвердили информацию, что полицейских в Виннице расстреляли их военные. Отмечается, что солдаты служат в одной части. Все, что известно о ситуации, — в материале URA.RU.

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Украинские военные, которые расстреляли полицейских, перевозили в своем автомобиле боеприпасы. Об этом заявил руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рихлюк. «Сначала был остановлен автомобиль для проверки. В нем были обнаружены боеприпасы. Во время осмотра военные расстреляли полицейских. Сейчас в области проводится операция по установлению местонахождения подозреваемых», — заявил Алексей Рихлюк во время эфира телеканала «Мы Украина». Украиские СМИ пишут, что, вероятно, военные пытались продать боеприпасы. Ранее в ВСУ подтвердили информацию, что полицейских в Виннице расстреляли их военные. Отмечается, что солдаты служат в одной части. Все, что известно о ситуации, — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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