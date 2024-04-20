Стало известно, что перевозили военные, расстрелявшие полицейских в Виннице

Прокуратура: военные, напавшие на полицейских в Виннице, перевозили боеприпасы

20 апреля 2024 в 22:15 Размер текста - 17 +

Военные пытались продать боеприпасы, пишут в украинских СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Украинские военные, которые расстреляли полицейских, перевозили в своем автомобиле боеприпасы. Об этом заявил руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рихлюк. «Сначала был остановлен автомобиль для проверки. В нем были обнаружены боеприпасы. Во время осмотра военные расстреляли полицейских. Сейчас в области проводится операция по установлению местонахождения подозреваемых», — заявил Алексей Рихлюк во время эфира телеканала «Мы Украина». Украиские СМИ пишут, что, вероятно, военные пытались продать боеприпасы. Ранее в ВСУ подтвердили информацию, что полицейских в Виннице расстреляли их военные. Отмечается, что солдаты служат в одной части. Все, что известно о ситуации, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные, которые расстреляли полицейских, перевозили в своем автомобиле боеприпасы. Об этом заявил руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рихлюк. «Сначала был остановлен автомобиль для проверки. В нем были обнаружены боеприпасы. Во время осмотра военные расстреляли полицейских. Сейчас в области проводится операция по установлению местонахождения подозреваемых», — заявил Алексей Рихлюк во время эфира телеканала «Мы Украина». Украиские СМИ пишут, что, вероятно, военные пытались продать боеприпасы. Ранее в ВСУ подтвердили информацию, что полицейских в Виннице расстреляли их военные. Отмечается, что солдаты служат в одной части. Все, что известно о ситуации, — в материале URA.RU.