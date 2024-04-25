Путину предложили поставить точку в вопросе ЕГЭ. Видео

25 апреля 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Игорь Мешков поблагодарил Владимира Путина за поручение по ЕГЭ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предприниматель Игорь Мешков заявил о завершении дискуссии по вопросу Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ), которую он поднял перед президентом РФ Владимиром Путиным в прошлом году. По его словам, основной проблемой являлось отсутствие возможности для учащихся пересдать экзамен в более раннее время. «У нас министры приходят и уходят, а [экс-министр Андрей] Фурсенко будет всегда <…> Вот мы в прошлом году с вами по ЕГЭ проговорили <…> и мы по ЕГЭ точку жирную поставим сегодня», — заявил Мешков в беседе с Путиным на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция шла на телеканале «Росия-24». Предприниматель подчеркнул, что основная проблема ЕГЭ заключалась в отсутствии возможности для учащихся пересдать экзамен в более удобное время. Он выразил благодарность за внимание к этому вопросу и упомянул, что теперь проблем с общежитиями для приезжающих пересдавать экзамен нет. Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что школьники смогут пересдать один из предметов ЕГЭ 4—5 июля. Во время послания Федеральному собранию Путин поручил изменить закон, чтобы позволить школьникам пересдавать один из предметов ЕГЭ почти сразу, а не ждать целый год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприниматель Игорь Мешков заявил о завершении дискуссии по вопросу Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ), которую он поднял перед президентом РФ Владимиром Путиным в прошлом году. По его словам, основной проблемой являлось отсутствие возможности для учащихся пересдать экзамен в более раннее время. «У нас министры приходят и уходят, а [экс-министр Андрей] Фурсенко будет всегда <…> Вот мы в прошлом году с вами по ЕГЭ проговорили <…> и мы по ЕГЭ точку жирную поставим сегодня», — заявил Мешков в беседе с Путиным на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция шла на телеканале «Росия-24». Предприниматель подчеркнул, что основная проблема ЕГЭ заключалась в отсутствии возможности для учащихся пересдать экзамен в более удобное время. Он выразил благодарность за внимание к этому вопросу и упомянул, что теперь проблем с общежитиями для приезжающих пересдавать экзамен нет. Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что школьники смогут пересдать один из предметов ЕГЭ 4—5 июля. Во время послания Федеральному собранию Путин поручил изменить закон, чтобы позволить школьникам пересдавать один из предметов ЕГЭ почти сразу, а не ждать целый год.