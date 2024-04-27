Readovka: боец ВС РФ водрузил флаг бригады под прицелом дронов ВСУ. Видео

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
ВСУ пытались атаковать бойца ВС РФ, пока тот устанавливал в центре освобожденной Семеновки флаг Фото:
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Российский боец под обстрелом дронов ВСУ установил в центре освобожденной Семеновки своей флаг бригады. Об этом сообщил telegram-канал Readovka.

«ВСУ пытались атаковать нашего воина, однако он смело и уверенно дошел до места назначения — водрузил знамя в центре населенного пункта и благополучно вернулся в расположение», — передает telegram-канал. Устанавливал флаг рядовой ВС РФ с позывным «Крыл». Знамя принадлежит 114-й ОМСБр.

Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Семеновка. Об это сообщали «Военкоры Русской Весны».

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Российский боец под обстрелом дронов ВСУ установил в центре освобожденной Семеновки своей флаг бригады. Об этом сообщил telegram-канал Readovka. «ВСУ пытались атаковать нашего воина, однако он смело и уверенно дошел до места назначения — водрузил знамя в центре населенного пункта и благополучно вернулся в расположение», — передает telegram-канал. Устанавливал флаг рядовой ВС РФ с позывным «Крыл». Знамя принадлежит 114-й ОМСБр. Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Семеновка. Об это сообщали «Военкоры Русской Весны».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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