Readovka: боец ВС РФ водрузил флаг бригады под прицелом дронов ВСУ. Видео

27 апреля 2024 в 18:56 Размер текста - 17 +

ВСУ пытались атаковать бойца ВС РФ, пока тот устанавливал в центре освобожденной Семеновки флаг Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский боец под обстрелом дронов ВСУ установил в центре освобожденной Семеновки своей флаг бригады. Об этом сообщил telegram-канал Readovka. «ВСУ пытались атаковать нашего воина, однако он смело и уверенно дошел до места назначения — водрузил знамя в центре населенного пункта и благополучно вернулся в расположение», — передает telegram-канал. Устанавливал флаг рядовой ВС РФ с позывным «Крыл». Знамя принадлежит 114-й ОМСБр. Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Семеновка. Об это сообщали «Военкоры Русской Весны». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский боец под обстрелом дронов ВСУ установил в центре освобожденной Семеновки своей флаг бригады. Об этом сообщил telegram-канал Readovka. «ВСУ пытались атаковать нашего воина, однако он смело и уверенно дошел до места назначения — водрузил знамя в центре населенного пункта и благополучно вернулся в расположение», — передает telegram-канал. Устанавливал флаг рядовой ВС РФ с позывным «Крыл». Знамя принадлежит 114-й ОМСБр. Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Семеновка. Об это сообщали «Военкоры Русской Весны».