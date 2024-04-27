ВСУ пытались атаковать бойца ВС РФ, пока тот устанавливал в центре освобожденной Семеновки флаг
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российский боец под обстрелом дронов ВСУ установил в центре освобожденной Семеновки своей флаг бригады. Об этом сообщил telegram-канал Readovka.
«ВСУ пытались атаковать нашего воина, однако он смело и уверенно дошел до места назначения — водрузил знамя в центре населенного пункта и благополучно вернулся в расположение», — передает telegram-канал. Устанавливал флаг рядовой ВС РФ с позывным «Крыл». Знамя принадлежит 114-й ОМСБр.
Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Семеновка. Об это сообщали «Военкоры Русской Весны».
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