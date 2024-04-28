FT: страны Балтии заявили, что РФ подавляет GPS и мешает авиации в регионе

28 апреля 2024 в 23:34 Размер текста - 17 +

Проблема с навигацией самолетов существует уже несколько месяцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Главы МИД трех прибалтийских республик заявили, что Россия якобы подавляет работу навигационной системы GPS и мешает авиации в районе Балтийского моря. Такое мнение выразили министры Литвы, Эстонии и Латвии газете Financial Times. «Мы воспринимаем то, что происходит с GPS, как часть враждебных действий России. Мы определенно обсудим это с нашими союзниками», — сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна газете. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже подчеркнула, что страны Балтии относятся к инцидентам с GPS «серьезно» и контактируют с коллегами из других государств по данному вопросу. Руководитель МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что ситуация в регионе становится «слишком неспокойной». Газета подчеркнула, что 25 и 26 апреля два самолета авиакомпании Finnair, рейса Хельсинки — Тарту вернулись в финский аэропорт из-за проблем в работе GPS. По информации издания, проблемы в навигационной системе наблюдаются в Прибалтике последние несколько месяцев, однако ни одна страна не берет на себя ответственность за это. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главы МИД трех прибалтийских республик заявили, что Россия якобы подавляет работу навигационной системы GPS и мешает авиации в районе Балтийского моря. Такое мнение выразили министры Литвы, Эстонии и Латвии газете Financial Times. «Мы воспринимаем то, что происходит с GPS, как часть враждебных действий России. Мы определенно обсудим это с нашими союзниками», — сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна газете. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже подчеркнула, что страны Балтии относятся к инцидентам с GPS «серьезно» и контактируют с коллегами из других государств по данному вопросу. Руководитель МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что ситуация в регионе становится «слишком неспокойной». Газета подчеркнула, что 25 и 26 апреля два самолета авиакомпании Finnair, рейса Хельсинки — Тарту вернулись в финский аэропорт из-за проблем в работе GPS. По информации издания, проблемы в навигационной системе наблюдаются в Прибалтике последние несколько месяцев, однако ни одна страна не берет на себя ответственность за это.