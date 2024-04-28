28 апреля 2024

FT: страны Балтии заявили, что РФ подавляет GPS и мешает авиации в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Самолеты". Тюмень, самолет
Проблема с навигацией самолетов существует уже несколько месяцев Фото:

Главы МИД трех прибалтийских республик заявили, что Россия якобы подавляет работу навигационной системы GPS и мешает авиации в районе Балтийского моря. Такое мнение выразили министры Литвы, Эстонии и Латвии газете Financial Times.

«Мы воспринимаем то, что происходит с GPS, как часть враждебных действий России. Мы определенно обсудим это с нашими союзниками», — сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна газете.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже подчеркнула, что страны Балтии относятся к инцидентам с GPS «серьезно» и контактируют с коллегами из других государств по данному вопросу. Руководитель МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что ситуация в регионе становится «слишком неспокойной».

Газета подчеркнула, что 25 и 26 апреля два самолета авиакомпании Finnair, рейса Хельсинки — Тарту вернулись в финский аэропорт из-за проблем в работе GPS. По информации издания, проблемы в навигационной системе наблюдаются в Прибалтике последние несколько месяцев, однако ни одна страна не берет на себя ответственность за это.

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Главы МИД трех прибалтийских республик заявили, что Россия якобы подавляет работу навигационной системы GPS и мешает авиации в районе Балтийского моря. Такое мнение выразили министры Литвы, Эстонии и Латвии газете Financial Times. «Мы воспринимаем то, что происходит с GPS, как часть враждебных действий России. Мы определенно обсудим это с нашими союзниками», — сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна газете. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже подчеркнула, что страны Балтии относятся к инцидентам с GPS «серьезно» и контактируют с коллегами из других государств по данному вопросу. Руководитель МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что ситуация в регионе становится «слишком неспокойной». Газета подчеркнула, что 25 и 26 апреля два самолета авиакомпании Finnair, рейса Хельсинки — Тарту вернулись в финский аэропорт из-за проблем в работе GPS. По информации издания, проблемы в навигационной системе наблюдаются в Прибалтике последние несколько месяцев, однако ни одна страна не берет на себя ответственность за это.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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