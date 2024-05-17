Как продать кредитный автомобиль: советы Роскачества

Роскачество: для продажи кредитного автомобиля нужно разрешение от банка

17 мая 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

Вид кредита напрямую влияет на возможность продажи автомобиля, уточняют специалисты Роскачества Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В жизни автовладельца рано или поздно наступает момент, когда он захочет продать свой автомобиль. Однако бывает и так, что транспорт ранее был взят в кредит, который до сих пор не выплачен. Роскачество поделилось с URA.RU основными способами того, как действовать в данной ситуации. В ведомстве рассказали, как правильно продать кредитный автомобиль. Каким образом был приобретен автомобиль От того, как именно был приобретен автомобиль, зависят основные действия автовладельца, который планирует его продать. В этом случае многое будет зависеть от того, какой тип кредита был оформлен на приобретение авто, подчеркнули в Центр финансовой экспертизы Роскачества. Автокредит Автокредит представляет собой специализированный тип займа, предназначенный исключительно для финансирования покупки автомобиля. Программы кредитования на авто часто связаны с определенными дилерскими центрами, что подразумевает приобретение транспортного средства непосредственно у партнеров банка. О том, как действовать в случае, если автомобиль был приобретен таким образом, мы пишем ниже. Потребительский кредит Средствами потребительского кредита заемщик располагает по собственному усмотрению. Его можно потратить на любые цели, в том числе на покупку автомобиля там, где нравится. В данном случае потребитель может свободно распоряжаться имуществом, так как деньги были приобретены в кредит на покупку любых средств. То есть, авто не находится в залоге у банка. Нецелевой кредит В случае нецелевого кредита без привязки к автомобилю, развязать ситуацию с продажей автомобиля гораздо проще — машина может быть выставлена на продажу самостоятельно или через автосалон. Продав автомобиль, вы получаете необходимые средства для погашения кредита, уточнили в Роскачестве. Что делать если авто приобретено по автокредиту При наличии кредита с ограничениями и указанием автомобиля в качестве залога, продажа автомобиля по вышеуказанной схеме недопустима. Банк оставляет автомобиль в качестве залога, чтобы в случае невыплаты кредита он мог продать авто. Специалисты Роскачества советуют в этом случае попробовать предпринять одно из действий: Сдать машину в банк . Однако вероятность утвердительного решения со стороны банка крайне низка, поскольку банкам необходимы финансовые средства, а не транспортное средство.

. Однако вероятность утвердительного решения со стороны банка крайне низка, поскольку банкам необходимы финансовые средства, а не транспортное средство. Найти другого заемщика . Существует возможность найти покупателя, готового взять на себя автокредит, однако такие случаи редки и при этом банк устанавливает индивидуальные условия для нового заемщика. Одобрение кредита новому заемщику никак не гарантировано.

. Существует возможность найти покупателя, готового взять на себя автокредит, однако такие случаи редки и при этом банк устанавливает индивидуальные условия для нового заемщика. Одобрение кредита новому заемщику никак не гарантировано. Продажа автомобиля с согласия банка. Простейший способ — найти покупателя и продать автомобиль самостоятельно, но после получения разрешения от банка. Процесс продажи с участием банка Для этого необходимо получить разрешение от банка. Надо уведомить банк о намерении продать транспортное средство, чтобы получите согласие. Это критически важно, иначе сделка может быть аннулирована. Письменное уведомление банку о причинах невозможности погашения кредита — обязательно. Это можно сделать лично в отделении банка или по почте. Далее надо найти покупателя. Затем, следует составить договор купли-продажи, где необходимо уточнить, что машина находится в залоге, и что после продажи вы погасите кредит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В жизни автовладельца рано или поздно наступает момент, когда он захочет продать свой автомобиль. Однако бывает и так, что транспорт ранее был взят в кредит, который до сих пор не выплачен. Роскачество поделилось с URA.RU основными способами того, как действовать в данной ситуации. В ведомстве рассказали, как правильно продать кредитный автомобиль. От того, как именно был приобретен автомобиль, зависят основные действия автовладельца, который планирует его продать. В этом случае многое будет зависеть от того, какой тип кредита был оформлен на приобретение авто, подчеркнули в Центр финансовой экспертизы Роскачества. Автокредит представляет собой специализированный тип займа, предназначенный исключительно для финансирования покупки автомобиля. Программы кредитования на авто часто связаны с определенными дилерскими центрами, что подразумевает приобретение транспортного средства непосредственно у партнеров банка. О том, как действовать в случае, если автомобиль был приобретен таким образом, мы пишем ниже. Средствами потребительского кредита заемщик располагает по собственному усмотрению. Его можно потратить на любые цели, в том числе на покупку автомобиля там, где нравится. В данном случае потребитель может свободно распоряжаться имуществом, так как деньги были приобретены в кредит на покупку любых средств. То есть, авто не находится в залоге у банка. В случае нецелевого кредита без привязки к автомобилю, развязать ситуацию с продажей автомобиля гораздо проще — машина может быть выставлена на продажу самостоятельно или через автосалон. Продав автомобиль, вы получаете необходимые средства для погашения кредита, уточнили в Роскачестве. При наличии кредита с ограничениями и указанием автомобиля в качестве залога, продажа автомобиля по вышеуказанной схеме недопустима. Банк оставляет автомобиль в качестве залога, чтобы в случае невыплаты кредита он мог продать авто. Специалисты Роскачества советуют в этом случае попробовать предпринять одно из действий: Для этого необходимо получить разрешение от банка. Надо уведомить банк о намерении продать транспортное средство, чтобы получите согласие. Это критически важно, иначе сделка может быть аннулирована. Письменное уведомление банку о причинах невозможности погашения кредита — обязательно. Это можно сделать лично в отделении банка или по почте. Далее надо найти покупателя. Затем, следует составить договор купли-продажи, где необходимо уточнить, что машина находится в залоге, и что после продажи вы погасите кредит.