Симоньян заявила о 500 украинцах, которых Зеленский не хочет обменивать

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Симоньян пообещала опубликовать полный список Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что у нее есть список из 500 находящихся в российском плену солдат, которых Украина не хочет обменивать. Она отметила, что президент страны Владимир Зеленский отобрал лишь 38 человек.

«У меня есть полные списки 500 украинских военнопленных, которых Киев вот уже четыре месяца отказывается обменивать. Зеленский отобрал 38 человек — „азовцев“ (полк „Азов“ признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) и Ко — и готов забрать только их. Остальные солдаты Украины — Украине не нужны», — написала Симоньян в своем telegram-канале.

Она пообещала опубликовать список с именами и датами рождения позже. «Думаю, женам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться», — отметила Симоньян.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что у нее есть список из 500 находящихся в российском плену солдат, которых Украина не хочет обменивать. Она отметила, что президент страны Владимир Зеленский отобрал лишь 38 человек. «У меня есть полные списки 500 украинских военнопленных, которых Киев вот уже четыре месяца отказывается обменивать. Зеленский отобрал 38 человек — „азовцев“ (полк „Азов“ признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) и Ко — и готов забрать только их. Остальные солдаты Украины — Украине не нужны», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Она пообещала опубликовать список с именами и датами рождения позже. «Думаю, женам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться», — отметила Симоньян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...