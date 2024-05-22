Симоньян заявила о 500 украинцах, которых Зеленский не хочет обменивать

22 мая 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Симоньян пообещала опубликовать полный список Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что у нее есть список из 500 находящихся в российском плену солдат, которых Украина не хочет обменивать. Она отметила, что президент страны Владимир Зеленский отобрал лишь 38 человек. «У меня есть полные списки 500 украинских военнопленных, которых Киев вот уже четыре месяца отказывается обменивать. Зеленский отобрал 38 человек — „азовцев“ (полк „Азов“ признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) и Ко — и готов забрать только их. Остальные солдаты Украины — Украине не нужны», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Она пообещала опубликовать список с именами и датами рождения позже. «Думаю, женам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться», — отметила Симоньян. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что у нее есть список из 500 находящихся в российском плену солдат, которых Украина не хочет обменивать. Она отметила, что президент страны Владимир Зеленский отобрал лишь 38 человек. «У меня есть полные списки 500 украинских военнопленных, которых Киев вот уже четыре месяца отказывается обменивать. Зеленский отобрал 38 человек — „азовцев“ (полк „Азов“ признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) и Ко — и готов забрать только их. Остальные солдаты Украины — Украине не нужны», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Она пообещала опубликовать список с именами и датами рождения позже. «Думаю, женам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться», — отметила Симоньян.