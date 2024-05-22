22 мая 2024

Франция раскрыла, когда договорится об использовании активов России

Франция хочет договориться об использовании доходов от активов РФ до 25 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча министров финансов стран G7 пройдет с 23 по 25 мая
Встреча министров финансов стран G7 пройдет с 23 по 25 мая Фото:
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Франция планирует договориться об использовании замороженных российских активов для помощи Украине до 25 мая, когда завершится встреча министров финансов G7 в Италии. Об этом сообщил глава минфина Франции Брюно Ле Мэр.

"Американцы сделали ряд предложений, которые вписываются в рамки международного права, мы будем работать над ними в открытой и конструктивной манере с целью прийти к соглашению по этому основополагающему вопросу о финансовой поддержке Украины до конца встречи G7 в Стрезе", — передает слова министра агентство Франс Пресс. Также, по его словам, еще остается много "технических обсуждений".

Европейский союз (ЕС) принял решение о конфискации российских активов в рамках санкций. Почти все доходы от замороженных активов РФ будут направлены на помощь Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это не изменит видение России. Он также добавил, что этот шаг является нарушением всех норм и международной экономической финансовой системы.

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Франция планирует договориться об использовании замороженных российских активов для помощи Украине до 25 мая, когда завершится встреча министров финансов G7 в Италии. Об этом сообщил глава минфина Франции Брюно Ле Мэр. "Американцы сделали ряд предложений, которые вписываются в рамки международного права, мы будем работать над ними в открытой и конструктивной манере с целью прийти к соглашению по этому основополагающему вопросу о финансовой поддержке Украины до конца встречи G7 в Стрезе", — передает слова министра агентство Франс Пресс. Также, по его словам, еще остается много "технических обсуждений". Европейский союз (ЕС) принял решение о конфискации российских активов в рамках санкций. Почти все доходы от замороженных активов РФ будут направлены на помощь Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это не изменит видение России. Он также добавил, что этот шаг является нарушением всех норм и международной экономической финансовой системы.
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