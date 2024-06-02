Путин выразил соболезнования родным покойного исследователя Чилингарова

02 июня 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Артур Чилингаров (на фото) был человеком-легендой, сказал Владимир Путин Фото: Александр Мамаев © URA.RU Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким исследователя и депутата Госдумы Артура Чилингарова. Российский полярник умер 1 июня на 85-м году жизни. «Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Артура Николаевича Чилингарова. Ушел из жизни выдающийся ученый, поистине человек-легенда», — заявил Владимир Путин. Слова главы государства опубликованы на сайте Кремля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким исследователя и депутата Госдумы Артура Чилингарова. Российский полярник умер 1 июня на 85-м году жизни. «Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Артура Николаевича Чилингарова. Ушел из жизни выдающийся ученый, поистине человек-легенда», — заявил Владимир Путин. Слова главы государства опубликованы на сайте Кремля.