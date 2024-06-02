Путин выразил соболезнования родным покойного исследователя Чилингарова

Артур Чилингаров (на фото) был человеком-легендой, сказал Владимир Путин
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким исследователя и депутата Госдумы Артура Чилингарова. Российский полярник умер 1 июня на 85-м году жизни.
«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Артура Николаевича Чилингарова. Ушел из жизни выдающийся ученый, поистине человек-легенда», — заявил Владимир Путин. Слова главы государства опубликованы на сайте Кремля.
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