Путин выразил соболезнования родным покойного исследователя Чилингарова

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ПМЭФ-2014. Первые полдня. Лица. Санкт-Петербург, чилингаров артур, аспол, ассоциация полярников
Артур Чилингаров (на фото) был человеком-легендой, сказал Владимир Путин Фото:

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким исследователя и депутата Госдумы Артура Чилингарова. Российский полярник умер 1 июня на 85-м году жизни.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Артура Николаевича Чилингарова. Ушел из жизни выдающийся ученый, поистине человек-легенда», — заявил Владимир Путин. Слова главы государства опубликованы на сайте Кремля.

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким исследователя и депутата Госдумы Артура Чилингарова. Российский полярник умер 1 июня на 85-м году жизни. «Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Артура Николаевича Чилингарова. Ушел из жизни выдающийся ученый, поистине человек-легенда», — заявил Владимир Путин. Слова главы государства опубликованы на сайте Кремля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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