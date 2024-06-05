Кремль уверен, что Китай не поддастся шантажу США

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Китай не приемлет угроз и шантажа. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам хорошо известно, что наши китайские товарищи не приемлют подобного языка, угроз и шантажа. Китай это крупнейшая экономика мира, с которой даже США вряд ли могут себе позволить говорить таким тоном», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Песков добавил, что РФ солидарна с китайскими товарищами. Кроме того, в стране считают тон угроз неуместным. КНР и Россия — суверенные государства и их отношения направлены против кого бы то ни было, заключил пресс-секретарь.

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Китай не приемлет угроз и шантажа. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нам хорошо известно, что наши китайские товарищи не приемлют подобного языка, угроз и шантажа. Китай это крупнейшая экономика мира, с которой даже США вряд ли могут себе позволить говорить таким тоном», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков добавил, что РФ солидарна с китайскими товарищами. Кроме того, в стране считают тон угроз неуместным. КНР и Россия — суверенные государства и их отношения направлены против кого бы то ни было, заключил пресс-секретарь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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