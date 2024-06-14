ЦБ впервые опубликовал официальный курс доллара после санкций против Мосбиржи

Курс доллара с 15 июня составит 89,07 рубля
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Доллар будет 89,07 рубля с 15 июня 2024
Доллар будет 89,07 рубля с 15 июня 2024 Фото:

Курс доллара составит 89,07 рубля с 15 июня 2024. Такие данные приводит Центробанк.

«Официальный курс юаня с субботы — 12,16 рубля, доллара — 89,07 рубля», — сообщили в Банке России, данные приводит РИА Новости. Отмечается, что курс евро будет 95,15 рубля. 

Ранее Минфин США ввел новые санкции против российских и китайских компаний, включая Московскую биржу. В ответ на это Мосбиржа прекратила проведение торговых операций с долларом США и евро с 13 июня 2024 года.

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Курс доллара составит 89,07 рубля с 15 июня 2024. Такие данные приводит Центробанк. «Официальный курс юаня с субботы — 12,16 рубля, доллара — 89,07 рубля», — сообщили в Банке России, данные приводит РИА Новости. Отмечается, что курс евро будет 95,15 рубля.  Ранее Минфин США ввел новые санкции против российских и китайских компаний, включая Московскую биржу. В ответ на это Мосбиржа прекратила проведение торговых операций с долларом США и евро с 13 июня 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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