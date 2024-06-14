ЦБ впервые опубликовал официальный курс доллара после санкций против Мосбиржи

Доллар будет 89,07 рубля с 15 июня 2024
Курс доллара составит 89,07 рубля с 15 июня 2024. Такие данные приводит Центробанк.
«Официальный курс юаня с субботы — 12,16 рубля, доллара — 89,07 рубля», — сообщили в Банке России, данные приводит РИА Новости. Отмечается, что курс евро будет 95,15 рубля.
Ранее Минфин США ввел новые санкции против российских и китайских компаний, включая Московскую биржу. В ответ на это Мосбиржа прекратила проведение торговых операций с долларом США и евро с 13 июня 2024 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.