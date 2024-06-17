Медведев пообещал подсчитать убытки от санкций, чтобы предъявить их Западу

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев пообещал посчитать убытки от антироссийских санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия посчитает убытки от санкций, чтобы предъявить их странам, которые ввели ограничения. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Мы смотрим на ущерб», — сказал Медведев на заседании постоянного комитета движения «За свободу наций!». Его слова передает telegram-канал «Единая Россия. Официально».

Ранее Медведев призвал в ответ на новые западные санкции делать все, чтобы нанести максимальный вред тем странам, которые их ввели. По его мнению, ответные шаги должны касаться всех возможных сфер, передает RT.

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Россия посчитает убытки от санкций, чтобы предъявить их странам, которые ввели ограничения. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Мы смотрим на ущерб», — сказал Медведев на заседании постоянного комитета движения «За свободу наций!». Его слова передает telegram-канал «Единая Россия. Официально». Ранее Медведев призвал в ответ на новые западные санкции делать все, чтобы нанести максимальный вред тем странам, которые их ввели. По его мнению, ответные шаги должны касаться всех возможных сфер, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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