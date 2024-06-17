Политика Медведев пообещал подсчитать убытки от санкций, чтобы предъявить их Западу 17 июня 2024 в 13:40 Размер текста - 17 + Дмитрий Медведев пообещал посчитать убытки от антироссийских санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия посчитает убытки от санкций, чтобы предъявить их странам, которые ввели ограничения. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Мы смотрим на ущерб», — сказал Медведев на заседании постоянного комитета движения «За свободу наций!». Его слова передает telegram-канал «Единая Россия. Официально». Ранее Медведев призвал в ответ на новые западные санкции делать все, чтобы нанести максимальный вред тем странам, которые их ввели. По его мнению, ответные шаги должны касаться всех возможных сфер, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Россия посчитает убытки от санкций, чтобы предъявить их странам, которые ввели ограничения. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Мы смотрим на ущерб», — сказал Медведев на заседании постоянного комитета движения «За свободу наций!». Его слова передает telegram-канал «Единая Россия. Официально». Ранее Медведев призвал в ответ на новые западные санкции делать все, чтобы нанести максимальный вред тем странам, которые их ввели. По его мнению, ответные шаги должны касаться всех возможных сфер, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям