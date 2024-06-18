В ГД хотят увековечить память жертв геноцида советского народа в годы ВОВ

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Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, венок, венки, память воинам, вечный огонь, памятник, мемориал
В законодательстве РФ закрепят понятие «геноцид советского народа» Фото:

В Госдуме представлена инициатива по увековечиванию памяти погибших в результате геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

«По инициативе „Единой России“ в Госдуму внесут законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны», — приводит слова Занко пресс-служба партии на своем официальном сайте. Она добавила, что в рамках нововведений будут определены процедуры захоронения и перезахоронения останков погибших, создания мемориалов, а также проведения церемоний памяти.

Впервые в законодательстве будет закреплено понятие «геноцид советского народа», подчеркнула Ольга Занко. Согласно ее словам, это означает действия нацистской Германии и ее союзников, направленные на уничтожение национальных, этнических и расовых групп, проживавших на территории СССР во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.

Предложенный законопроект также разграничит компетенцию органов власти различных уровней в сфере сохранения памяти жертв геноцида советского народа и урегулирует организацию поиска останков погибших мирных жителей. Ольга Занко отметила, что часто возникают проблемы с финансированием поисковых работ, перезахоронением останков и созданием мемориалов. Законопроект также поддерживает введение моратория на строительные работы при обнаружении останков мирных граждан на территории России, заключила Занко.

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В Госдуме представлена инициатива по увековечиванию памяти погибших в результате геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. «По инициативе „Единой России“ в Госдуму внесут законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны», — приводит слова Занко пресс-служба партии на своем официальном сайте. Она добавила, что в рамках нововведений будут определены процедуры захоронения и перезахоронения останков погибших, создания мемориалов, а также проведения церемоний памяти. Впервые в законодательстве будет закреплено понятие «геноцид советского народа», подчеркнула Ольга Занко. Согласно ее словам, это означает действия нацистской Германии и ее союзников, направленные на уничтожение национальных, этнических и расовых групп, проживавших на территории СССР во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Предложенный законопроект также разграничит компетенцию органов власти различных уровней в сфере сохранения памяти жертв геноцида советского народа и урегулирует организацию поиска останков погибших мирных жителей. Ольга Занко отметила, что часто возникают проблемы с финансированием поисковых работ, перезахоронением останков и созданием мемориалов. Законопроект также поддерживает введение моратория на строительные работы при обнаружении останков мирных граждан на территории России, заключила Занко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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