В ГД хотят увековечить память жертв геноцида советского народа в годы ВОВ

18 июня 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

В законодательстве РФ закрепят понятие «геноцид советского народа» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Госдуме представлена инициатива по увековечиванию памяти погибших в результате геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. «По инициативе „Единой России“ в Госдуму внесут законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны», — приводит слова Занко пресс-служба партии на своем официальном сайте. Она добавила, что в рамках нововведений будут определены процедуры захоронения и перезахоронения останков погибших, создания мемориалов, а также проведения церемоний памяти. Впервые в законодательстве будет закреплено понятие «геноцид советского народа», подчеркнула Ольга Занко. Согласно ее словам, это означает действия нацистской Германии и ее союзников, направленные на уничтожение национальных, этнических и расовых групп, проживавших на территории СССР во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Предложенный законопроект также разграничит компетенцию органов власти различных уровней в сфере сохранения памяти жертв геноцида советского народа и урегулирует организацию поиска останков погибших мирных жителей. Ольга Занко отметила, что часто возникают проблемы с финансированием поисковых работ, перезахоронением останков и созданием мемориалов. Законопроект также поддерживает введение моратория на строительные работы при обнаружении останков мирных граждан на территории России, заключила Занко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуме представлена инициатива по увековечиванию памяти погибших в результате геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. «По инициативе „Единой России“ в Госдуму внесут законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны», — приводит слова Занко пресс-служба партии на своем официальном сайте. Она добавила, что в рамках нововведений будут определены процедуры захоронения и перезахоронения останков погибших, создания мемориалов, а также проведения церемоний памяти. Впервые в законодательстве будет закреплено понятие «геноцид советского народа», подчеркнула Ольга Занко. Согласно ее словам, это означает действия нацистской Германии и ее союзников, направленные на уничтожение национальных, этнических и расовых групп, проживавших на территории СССР во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Предложенный законопроект также разграничит компетенцию органов власти различных уровней в сфере сохранения памяти жертв геноцида советского народа и урегулирует организацию поиска останков погибших мирных жителей. Ольга Занко отметила, что часто возникают проблемы с финансированием поисковых работ, перезахоронением останков и созданием мемориалов. Законопроект также поддерживает введение моратория на строительные работы при обнаружении останков мирных граждан на территории России, заключила Занко.