Трамп назвал условия Путина для прекращения огня на Украине неприемлемыми

Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине
новость из сюжетаВыборы президента США в 2024 году
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что условия мира на Украине, выдвинутые президентом РФ Владимиром Путиным, для него неприемлемы. Об этом он заявил в ходе предвыборных дебатов с нынешним президентом США Джо Байден.
«Условия мира на Украине, выдвинутые Путиным, для меня неприемлемы», — заявил Трамп. Трансляцию дебатов ведет CNN. При этом он заявил, что готов урегулировать украинский конфликт после вступления в должность президента США
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.