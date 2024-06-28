Трамп назвал условия Путина для прекращения огня на Украине неприемлемыми

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Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что условия мира на Украине, выдвинутые президентом РФ Владимиром Путиным, для него неприемлемы. Об этом он заявил в ходе предвыборных дебатов с нынешним президентом США Джо Байден.

«Условия мира на Украине, выдвинутые Путиным, для меня неприемлемы», — заявил Трамп. Трансляцию дебатов ведет CNN. При этом он заявил, что готов урегулировать украинский конфликт после вступления в должность президента США

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что условия мира на Украине, выдвинутые президентом РФ Владимиром Путиным, для него неприемлемы. Об этом он заявил в ходе предвыборных дебатов с нынешним президентом США Джо Байден. «Условия мира на Украине, выдвинутые Путиным, для меня неприемлемы», — заявил Трамп. Трансляцию дебатов ведет CNN. При этом он заявил, что готов урегулировать украинский конфликт после вступления в должность президента США
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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