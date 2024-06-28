Трамп назвал условия Путина для прекращения огня на Украине неприемлемыми

28 июня 2024 в 06:35 Размер текста - 17 +

Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что условия мира на Украине, выдвинутые президентом РФ Владимиром Путиным, для него неприемлемы. Об этом он заявил в ходе предвыборных дебатов с нынешним президентом США Джо Байден. «Условия мира на Украине, выдвинутые Путиным, для меня неприемлемы», — заявил Трамп. Трансляцию дебатов ведет CNN. При этом он заявил, что готов урегулировать украинский конфликт после вступления в должность президента США Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что условия мира на Украине, выдвинутые президентом РФ Владимиром Путиным, для него неприемлемы. Об этом он заявил в ходе предвыборных дебатов с нынешним президентом США Джо Байден. «Условия мира на Украине, выдвинутые Путиным, для меня неприемлемы», — заявил Трамп. Трансляцию дебатов ведет CNN. При этом он заявил, что готов урегулировать украинский конфликт после вступления в должность президента США