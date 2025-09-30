Врач рассказал об опасности интервального голодания

Интервальное голодание может быть опасно для ряда людей, предупреждает врач-терапевт Иван Ромасов. По мнению специалиста, даже у здоровых людей этот способ питания, предполагающий длительные периоды отказа от еды (до 16-18 часов), способен вызвать нежелательные эффекты.
«Даже у здоровых людей интервальное голодание может вызвать ряд побочных эффектов, особенно в период адаптации, наиболее часто встречаются быстрая утомляемость и слабость, головные боли, тошнота, бессонница», — рассказал Ромасов aif.ru. Врач подчеркивает, что в зависимости от человека, симптомы могут проходить быстро или же появляться регулярно, но в этом случае стоит задуматься, подходит ли вам интервальное голодание.
Он пояснил, что особенно осторожными должны быть люди с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, обмена веществ и гормонального баланса. Также интервальное голодание противопоказано беременным, кормящим женщинам людям с расстройствами пищевого поведения. Не рекомендуется голодать и при наличии онкозаболеваний и во время прохождения химиотерапии. По словам врача, перед началом любого нового режима питания нужно проконсультироваться со специалистом.
Ранее Нутрициолог Ольга Корхова предостерегла от однодневного голодания. По ее словам, такая диете способна вызвать переедание в последующие дни. Более того, это может спровоцировать стресс и расстройства пищевого поведения.
