В Харькове появилась новая группа французских наемников

13 июля 2024 в 19:44 Размер текста - 17 +

Наемники могли прибыть со стороны Киева или Полтавы, заявил Лебедев Фото: 81st Stryker Brigade Combat Team / Staff Sgt. David Carnahan новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харькове было замечено пополнение в рядах наемников из Франции. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По словам местных жителей, наемники попали на Украину со стороны Полтавы или Киева. «Харьковское сопротивление обнаружило новую группу французских наемников», — рассказал Лебедев, его слова приводит РИА Новости. Координатор подполья также ссылается на слова местных жителей, которые говорят, что наемники проехали на Украину через Полтаву или Киев. «Франки военные возле РОСТа на Холодной горе», — рассказывает житель. В июне 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал появление первых французских наемников на Украине. Он заявил, что те будут считаться полноценными законными целями для ВС РФ. В середине июня подполье сообщало о прибытии 60 французских наемников в порт Одессы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Харькове было замечено пополнение в рядах наемников из Франции. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По словам местных жителей, наемники попали на Украину со стороны Полтавы или Киева. «Харьковское сопротивление обнаружило новую группу французских наемников», — рассказал Лебедев, его слова приводит РИА Новости. Координатор подполья также ссылается на слова местных жителей, которые говорят, что наемники проехали на Украину через Полтаву или Киев. «Франки военные возле РОСТа на Холодной горе», — рассказывает житель. В июне 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал появление первых французских наемников на Украине. Он заявил, что те будут считаться полноценными законными целями для ВС РФ. В середине июня подполье сообщало о прибытии 60 французских наемников в порт Одессы.