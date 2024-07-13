Силовики раскрыли причину конфликта со стрельбой в Санкт-Петербурге

ГСУ СК РФ: причиной конфликта могла стать конкуренция таксистов

14 июля 2024 в 02:04 Размер текста - 17 +

Причиной произошедшего конфликта могла стать конкуренция таксистов Фото: Илья Московец © URA.RU На Комендантском проспекте 13 июля неустановленные лица устроили стрельбу, предположительно из пневматического оружия. Причиной произошедшего конфликта могла стать конкуренция таксистов, сообщили в ГСУ СКР. Новость по теме В Санкт-Петербурге произошла стрельба: что известно к этому часу «Причиной произошедшего конфликта, по предварительным данным, является конкуренция в сфере такси», — говорится в сообщении ведомства. По факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга задержала троих мигрантов, предположительно, причастных к стрельбе на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. Одному из них 34 года, второму 29 лет, а самому младшему 24. Всего в перестрелке участвовало 12 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Комендантском проспекте 13 июля неустановленные лица устроили стрельбу, предположительно из пневматического оружия. Причиной произошедшего конфликта могла стать конкуренция таксистов, сообщили в ГСУ СКР. «Причиной произошедшего конфликта, по предварительным данным, является конкуренция в сфере такси», — говорится в сообщении ведомства. По факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга задержала троих мигрантов, предположительно, причастных к стрельбе на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. Одному из них 34 года, второму 29 лет, а самому младшему 24. Всего в перестрелке участвовало 12 человек.