13 июля 2024

Силовики раскрыли причину конфликта со стрельбой в Санкт-Петербурге

ГСУ СК РФ: причиной конфликта могла стать конкуренция таксистов
© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной произошедшего конфликта могла стать конкуренция таксистов Фото:

На Комендантском проспекте 13 июля неустановленные лица устроили стрельбу, предположительно из пневматического оружия. Причиной произошедшего конфликта могла стать конкуренция таксистов, сообщили в ГСУ СКР.

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«Причиной произошедшего конфликта, по предварительным данным, является конкуренция в сфере такси», — говорится в сообщении ведомства. По факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга задержала троих мигрантов, предположительно, причастных к стрельбе на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. Одному из них 34 года, второму 29 лет, а самому младшему 24. Всего в перестрелке участвовало 12 человек.

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На Комендантском проспекте 13 июля неустановленные лица устроили стрельбу, предположительно из пневматического оружия. Причиной произошедшего конфликта могла стать конкуренция таксистов, сообщили в ГСУ СКР. «Причиной произошедшего конфликта, по предварительным данным, является конкуренция в сфере такси», — говорится в сообщении ведомства. По факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга задержала троих мигрантов, предположительно, причастных к стрельбе на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. Одному из них 34 года, второму 29 лет, а самому младшему 24. Всего в перестрелке участвовало 12 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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