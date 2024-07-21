В Госдуме рассказали, что ждет Байдена после окончания срока

Действия, которые последние года совершал президент США Джо Байден, должны подвести его под военный трибунал после завершения президентского срока. Такое мнение высказал депутат Госдумы Султан Хамзаев.
«Считаю, что по завершении президентского срока Байдена его должен ждать суд. Международный военный трибунал за развязанные военные действия последних лет», — поделился Хамзаев с РИА Новости.
Он считает, что Байден запомнится, как человек, который пытался узурпировать власть и разрушил даже показные демократические устои США. Его политика — «лучшее олицетворение проигрыша партии агрессивных воинствующих русофобов», подытожил депутат.
Байден покидает предвыборную гонку. Он не будет бороться за переизбрание на выборах, которые запланированы в ноябре, однако останется на своем посту до конца срока. Перед народом Америки действующий глава государства выступит с этим заявлением позднее. К такому решению Байдена подтолкнули его однопартийцы. Они уговаривали президента остановиться и выйти из гонки из-за сильного падения рейтинга, передает RT.
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