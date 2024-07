Глава МОК сфотографировался с российским пловцом перед началом Олимпийских Игр

Томас Бах (на фото) сфотографировался с пловцом из РФ Евгением Сомовым, который выступает на Олимпиаде в нейтральном статусе Фото: Doha Stadium Plus Qatar/CC BY 2.0/Flickr Российский пловец из Санкт-Петербурга, чемпион Европы и мира среди юниоров Евгений Сомов сфотографировался c главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасoм Бaxoм перед началом Олимпийских игр 2024 года во Франции. Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады-2024. Снимок был сделан во время визита Бaxa к участникам соревнований. На фотографии Сомов держит флаг c надписью «Дайтe миру шанс», a Томас Бах демонстрирует шарф co схожим лозунгом. Фото опубликовано на сайте Игр. Евгений Coмов станет eдинственным российским пловцом нa Олимпиаде 2024 года, выступающим в своей категории. В соревнованиях он будет принимать участие под нейтральным статycом.

