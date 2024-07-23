Счетная палата вернула в бюджет РФ более 26 млрд рублей

23 июля 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

Выявление Счетной палатой нарушений в применении НДС и упущений в таможенных выплатах принесли бюджету РФ 26 миллиардов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В бюджет РФ было возвращено 26 миллиардов рублей. Счетная палата (СП) выявила различные необоснованные применения пониженной ставки НДС, провела дополнительные взыскания платежей, не включенных в таможенную стоимость товаров, а также осуществила другие мероприятия для возвращения денег в госбюджет. Об этом заявил председатель СП Борис Ковальчук. «По итогам прошлого года мы вернули более 26 миллиардов рублей. Это выявленные необоснованные применения пониженной ставки НДС, довзыскания невключенных таможенных товаров и результаты наших проверок в сфере закупок», — сказал Ковальчук на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Документ с содержанием их беседы опубликован на сайте kremlin.ru . Выявление необоснованного применения пониженной ставки НДС принесло бюджету РФ 12,3 миллиарда рублей. Довзыскание лицензионных платежей, не включенных в таможенную стоимость товаров — 7,7 миллиардов. Результатом проверок в сфере закупок и соглашений о разделе продукции стало возвращение в бюджет 2,9 миллиарда. По линии же аудита оборонной нацбезопасности был обеспечен возврат средств в размере 1,3 миллиарда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В бюджет РФ было возвращено 26 миллиардов рублей. Счетная палата (СП) выявила различные необоснованные применения пониженной ставки НДС, провела дополнительные взыскания платежей, не включенных в таможенную стоимость товаров, а также осуществила другие мероприятия для возвращения денег в госбюджет. Об этом заявил председатель СП Борис Ковальчук. «По итогам прошлого года мы вернули более 26 миллиардов рублей. Это выявленные необоснованные применения пониженной ставки НДС, довзыскания невключенных таможенных товаров и результаты наших проверок в сфере закупок», — сказал Ковальчук на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Документ с содержанием их беседы опубликован на сайте kremlin.ru. Выявление необоснованного применения пониженной ставки НДС принесло бюджету РФ 12,3 миллиарда рублей. Довзыскание лицензионных платежей, не включенных в таможенную стоимость товаров — 7,7 миллиардов. Результатом проверок в сфере закупок и соглашений о разделе продукции стало возвращение в бюджет 2,9 миллиарда. По линии же аудита оборонной нацбезопасности был обеспечен возврат средств в размере 1,3 миллиарда.