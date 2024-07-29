В Нидерландах призвали выгнать Турцию из НАТО

Турцию необходимо выгнать из Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщил председатель крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс, лидировавший на нидерландских парламентских выборах. Так политик отреагировал на слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности «войти» в Израиль, как это было с Нагорным Карабахом и Ливией.
«Исламофашист Эрдоган угрожает вторжением в Израиль. Этот парень совсем спятил. Турцию нужно выгнать из НАТО», — написал Вилдерс, в ответ на заявление Эрдогана. Свое заявление политик опубликовал в соцсети Х.
Эрдоган ранее Эрдоган заявил о готовности Анкары «войти» в Израиль так же, как в Ливию и Карабах. Заявление главы Турции вызвало бурную реакцию в международном сообществе.
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