В четвертьфинале по дзюдо на Олимпиаде сошлись соперники с 60-килограммовой разницей в весе. Видео

На Олимпиаде 145-килограммовый дзюдоист вышел против соперника вдвое легче

03 августа 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

Тедди Ринер одержал победу над Ли Ен Хваном со счетом 10:0 Фото: Eugene Hoshiko/AP/TASS новость из сюжета Олимпиада-2024 Французский дзюдоист Тедди Ринер выиграл четвертьфинал командного микста на Олимпийских играх-2024 в Париже. Его соперником был Ли Ен Хван из Южной Кореи, который на 60 килограммов меньше в весе, чем победитель с весом 145 килограммов, сообщают журналисты. Общественность называет этот поединок — самым странным из-за большой разницы в габаритах спортсменов. «Представителю Франции потребовалось 90 секунд, чтобы выиграть поединок со счетом 10:0», — пишет «Лента.ру». Отмечается, что вес Тедди Ринера составляет 145 килограммов, в то время как вес его соперника — 83 килограмма. Кроме того, француз на 30 сантиметров выше южнокорейского спортсмена. В результате этого поединка Франция одержала победу над Южной Кореей со счетом 4:1, страна вышла полуфинал микста. Ринер до этого уже выигрывал личные соревнования и стал четырехкратным олимпийским чемпионом. Ранее южнокорейской сборной все же удалось завоевать медаль на Олимпиаде. Так, Джин Ян взяла золото в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 25 метров. Она набрала сумму 37 баллов, передает MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Французский дзюдоист Тедди Ринер выиграл четвертьфинал командного микста на Олимпийских играх-2024 в Париже. Его соперником был Ли Ен Хван из Южной Кореи, который на 60 килограммов меньше в весе, чем победитель с весом 145 килограммов, сообщают журналисты. Общественность называет этот поединок — самым странным из-за большой разницы в габаритах спортсменов. «Представителю Франции потребовалось 90 секунд, чтобы выиграть поединок со счетом 10:0», — пишет «Лента.ру». Отмечается, что вес Тедди Ринера составляет 145 килограммов, в то время как вес его соперника — 83 килограмма. Кроме того, француз на 30 сантиметров выше южнокорейского спортсмена. В результате этого поединка Франция одержала победу над Южной Кореей со счетом 4:1, страна вышла полуфинал микста. Ринер до этого уже выигрывал личные соревнования и стал четырехкратным олимпийским чемпионом. Ранее южнокорейской сборной все же удалось завоевать медаль на Олимпиаде. Так, Джин Ян взяла золото в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 25 метров. Она набрала сумму 37 баллов, передает MK.RU.