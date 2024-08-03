Французский дзюдоист Тедди Ринер выиграл четвертьфинал командного микста на Олимпийских играх-2024 в Париже. Его соперником был Ли Ен Хван из Южной Кореи, который на 60 килограммов меньше в весе, чем победитель с весом 145 килограммов, сообщают журналисты. Общественность называет этот поединок — самым странным из-за большой разницы в габаритах спортсменов.
«Представителю Франции потребовалось 90 секунд, чтобы выиграть поединок со счетом 10:0», — пишет «Лента.ру». Отмечается, что вес Тедди Ринера составляет 145 килограммов, в то время как вес его соперника — 83 килограмма. Кроме того, француз на 30 сантиметров выше южнокорейского спортсмена.
В результате этого поединка Франция одержала победу над Южной Кореей со счетом 4:1, страна вышла полуфинал микста. Ринер до этого уже выигрывал личные соревнования и стал четырехкратным олимпийским чемпионом.
Ранее южнокорейской сборной все же удалось завоевать медаль на Олимпиаде. Так, Джин Ян взяла золото в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 25 метров. Она набрала сумму 37 баллов, передает
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