В зоне СВО уничтожен командир украинских снайперов

06 августа 2024 в 09:44 Размер текста - 17 +

Командир подразделения снайперов ВСУ был уничтожен российской армией, сообщают СМИ Фото: U.S. Army / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Запорожской области российские силы ликвидировали командира украинского отряда специального назначения «Омега» Романа Самусика. Об этом пишут СМИ. «Он был ликвидирован 1 августа у села Белогорье в Запорожье», — сообщает украинский «12 канал». Другие подробности неизвестны. Ранее ВС РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области с помощью ракетного комплекса «Искандер-М». Начальник пресс-центра группировки Иван Бигма сообщил, что ликвидировано 80 наемников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Запорожской области российские силы ликвидировали командира украинского отряда специального назначения «Омега» Романа Самусика. Об этом пишут СМИ. «Он был ликвидирован 1 августа у села Белогорье в Запорожье», — сообщает украинский «12 канал». Другие подробности неизвестны. Ранее ВС РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области с помощью ракетного комплекса «Искандер-М». Начальник пресс-центра группировки Иван Бигма сообщил, что ликвидировано 80 наемников.