В зоне СВО уничтожен командир украинских снайперов

Командир подразделения снайперов ВСУ был уничтожен российской армией, сообщают СМИ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Запорожской области российские силы ликвидировали командира украинского отряда специального назначения «Омега» Романа Самусика. Об этом пишут СМИ.
«Он был ликвидирован 1 августа у села Белогорье в Запорожье», — сообщает украинский «12 канал». Другие подробности неизвестны.
Ранее ВС РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области с помощью ракетного комплекса «Искандер-М». Начальник пресс-центра группировки Иван Бигма сообщил, что ликвидировано 80 наемников.
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