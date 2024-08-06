В зоне СВО уничтожен командир украинских снайперов

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Вооруженные силы Украины. stock, снайпер, винтовка, свд, всу,  stock
Командир подразделения снайперов ВСУ был уничтожен российской армией, сообщают СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Запорожской области российские силы ликвидировали командира украинского отряда специального назначения «Омега» Романа Самусика. Об этом пишут СМИ.

«Он был ликвидирован 1 августа у села Белогорье в Запорожье», — сообщает украинский «12 канал». Другие подробности неизвестны.

Ранее ВС РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области с помощью ракетного комплекса «Искандер-М». Начальник пресс-центра группировки Иван Бигма сообщил, что ликвидировано 80 наемников.

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В Запорожской области российские силы ликвидировали командира украинского отряда специального назначения «Омега» Романа Самусика. Об этом пишут СМИ. «Он был ликвидирован 1 августа у села Белогорье в Запорожье», — сообщает украинский «12 канал». Другие подробности неизвестны. Ранее ВС РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области с помощью ракетного комплекса «Искандер-М». Начальник пресс-центра группировки Иван Бигма сообщил, что ликвидировано 80 наемников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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