«В экономе сиськами расплачиваются»: в Москве арестовали таксиста Абдахова, который домогался до пассажирки

Арестован водитель «Яндекс.Такси» Хаджимурад Абдахов, который приставал до пассажирки. Сообщается, что водителя задержали на 10 суток.
«В Москве на 10 суток арестовали таксиста Хаджимурада Абдахова. В своем telegram-канале он разместил видео с домогательствами к клиентке», — сообщил РБК. Там же отметили, что арест мужчине назначили за неповиновение полицейскому, когда Абдахов отказался пройти в отделение.
Ранее сообщалось, что водитель «Яндекс.Такси» Хаджимурад Абдахов выложил в своем telegram-канале видеозаписи, на которых он делает непристойные предложения и оскорбляет женщин. «В „экономе“ у меня сиськами расплачиваются», — заявил он одной из пассажирок. Помимо кадров с домогательствами, Абдахов также опубликовал фотографии женщин, которых считает одетыми слишком откровенно, и оценил их внешность в уничижительной форме.
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