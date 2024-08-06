«В экономе сиськами расплачиваются»: в Москве арестовали таксиста Абдахова, который домогался до пассажирки

В Москве арестовали таксиста Абдахова, который домогался до пассажирки
© Служба новостей «URA.RU»
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Таксист, который домогался пассажирки в Москве, арестован на 10 суток
Таксист, который домогался пассажирки в Москве, арестован на 10 суток Фото:

Арестован водитель «Яндекс.Такси» Хаджимурад Абдахов, который приставал до пассажирки. Сообщается, что водителя задержали на 10 суток.

«В Москве на 10 суток арестовали таксиста Хаджимурада Абдахова. В своем telegram-канале он разместил видео с домогательствами к клиентке», — сообщил РБК. Там же отметили, что арест мужчине назначили за неповиновение полицейскому, когда Абдахов отказался пройти в отделение. 

Ранее сообщалось, что водитель «Яндекс.Такси» Хаджимурад Абдахов выложил в своем telegram-канале видеозаписи, на которых он делает непристойные предложения и оскорбляет женщин. «В „экономе“ у меня сиськами расплачиваются», — заявил он одной из пассажирок. Помимо кадров с домогательствами, Абдахов также опубликовал фотографии женщин, которых считает одетыми слишком откровенно, и оценил их внешность в уничижительной форме.

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Арестован водитель «Яндекс.Такси» Хаджимурад Абдахов, который приставал до пассажирки. Сообщается, что водителя задержали на 10 суток. «В Москве на 10 суток арестовали таксиста Хаджимурада Абдахова. В своем telegram-канале он разместил видео с домогательствами к клиентке», — сообщил РБК. Там же отметили, что арест мужчине назначили за неповиновение полицейскому, когда Абдахов отказался пройти в отделение.  Ранее сообщалось, что водитель «Яндекс.Такси» Хаджимурад Абдахов выложил в своем telegram-канале видеозаписи, на которых он делает непристойные предложения и оскорбляет женщин. «В „экономе“ у меня сиськами расплачиваются», — заявил он одной из пассажирок. Помимо кадров с домогательствами, Абдахов также опубликовал фотографии женщин, которых считает одетыми слишком откровенно, и оценил их внешность в уничижительной форме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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