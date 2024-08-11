Ракета упала на жилой дом в Курске после обстрела ВСУ. Фоторепортаж

В Курской области на жилой дом упала ракета «Точка-У» Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате падения ракеты на жилой дом в Курске пострадало 15 человек Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы Украины нанесли удар ракетой «Точка-У» по девятиэтажному жилому дому в Беловском районе Курской области. В результате отражения атаки российскими средствами ПВО произошел пожар и был разрушен фасад дома. Власти региона эвакуировали 30 человек и разместили их в пунктах временного размещения (ПВР). Фотографии с последствиями удара — в фоторепортаже URA.RU.

Жителей дома охватила паника в момент падения ракеты. «Мы спали. Долбануло так, что вообще. Подскочили. Стекла посыпались. У нас жалюзи отлетели, все отвалилось. Паника была, мы как были, в том и выбежали», — рассказала местная жительница. Отмечается, что пожарные успешно справились с возгоранием в здании, сохраняя несущие конструкции, информирует ГУ МЧС России по Курской области. Сгорело также несколько автомобилей. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что держит связь с Минобороны РФ. Кроме того, в городе работают оперативные службы для устранения последствий пожара, при этом сохраняется ракетная опасность.

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Вооруженные силы Украины нанесли удар ракетой «Точка-У» по девятиэтажному жилому дому в Беловском районе Курской области. В результате отражения атаки российскими средствами ПВО произошел пожар и был разрушен фасад дома. Власти региона эвакуировали 30 человек и разместили их в пунктах временного размещения (ПВР). Фотографии с последствиями удара — в фоторепортаже URA.RU. Жителей дома охватила паника в момент падения ракеты. «Мы спали. Долбануло так, что вообще. Подскочили. Стекла посыпались. У нас жалюзи отлетели, все отвалилось. Паника была, мы как были, в том и выбежали», — рассказала местная жительница. Отмечается, что пожарные успешно справились с возгоранием в здании, сохраняя несущие конструкции, информирует ГУ МЧС России по Курской области. Сгорело также несколько автомобилей. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что держит связь с Минобороны РФ. Кроме того, в городе работают оперативные службы для устранения последствий пожара, при этом сохраняется ракетная опасность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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